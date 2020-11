Prý krásný věk… Víte vůbec, co to obnáší?

Nedá se nic dělat, je mi dvaadevadesát let. Když se mě někdo zeptá, kolik mi je a on vyřkne frázi o krásném věku a dokonce blahopřeje, usmívám se, ale v duchu zuřím. Víte vůbec, co tak vysoký věk obnáší?

Ladislav Muška. | Foto: Radek Strnad