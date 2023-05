Trio Peneři strýčka Homeboye (zkracováno na PSH) je naše legendární hiphopová kapela působící v Praze již od 90. let 20. století. Zakládajícími členy byli Michal Opletal (alias Orion) a DJ Ondřej Čihák (vulgo Shitness). V této sestavě točili první dvě demokazety „Peneřina těžká dřina“ a „Párátka adventní epesní Lyrici“. Na legendární kompilaci „East Side Unia II.“ (vyšla u Terrorist Records) první skladba PSH „Penerský Dezert“.

PSH. | Foto: Ondřej Musil

Debutové album „Repertoár“ na vlastním labelu Terrorist v roce 2001 vydali v sestavě Orion, Vladimir 518 a DJ Richard. Už krátce poté Richarda střídal Mike Trafik. V roce 2006 vydali PSH album „Rap´n´Roll“, pak se členové kapely pustili na čas do vlastních projektů. Vladimir 518 přišel v roce 2008 se sólo albem „Gorila vs. Architekt“, DJ Mike Trafik má na svědomí album „H.P.T.N“. Další společné řadové album PSH jako „Epilog“ vyšlo zkraje května 2010, ještě dřív PSH vytvořili soubor toho nej pod názvem „Zpátky do dnů – The Best of 2009“. V roce 2011 ještě vyšlo DVD „Videodrome“, obsahuje vybrané klipy PSH od roku 1998 po rok 2011. Na DVD nechybí tracky „Jižák“, „Praha“, „Můj rap, můj svět“, „Parket“, ale ani klipy ze sólo projektů. Mezi ně patří video Vladimira 518 i Kateřiny Winterové k songu „DoDolu“ i Orionovo „Teritorium“. DVD obsahuje i bonusový 20timinutový dokument o PSH „Tenkrát na Východě“.

V roce 2016 vydala skupina klip k písni FUCK OFF jako protest proti populismu v české politice. 11. září 2019 vydala skupina své zatím poslední album s provokativním názvem „Debut“. Podle členů PSH je to prý první deska, kterou měli při tvorbě pod kontrolou. Zároveň jde zřejmě o opravdu poslední album. Deskou se prolíná určitá životní rekapitulace života skupiny. Na albu vystoupila řada hostů především z labelu Bigg Boss. Jmenovitě 7krát3, Maniak či Strapo. Křest alba se konal 5. a 6. prosince v pražském klubu Roxy.

Po oba večery bylo zcela vyprodáno. A to by mohlo být i nyní v 26. 5. v ústeckém Národním domě v pátek od 20.30 hodin; vstupné je 350 korun.

Radek Strnad

Zdroj: Youtube