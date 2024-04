V Ústí nad Labem se dvakrát odehrála pohádka O Balynce, dobrém štěněti. Klub Hraničář, starý, dobrý a útulný kamarád Divadla Dětí, hostil soubor od 8.30 a od 10 hodin. Výborná zvuková a světelná technika, ochotný a erudovaný personál dávají hostujícím souborům ten nejlepší servis pro realizaci divadelních a hudebních produkcí.

Psí detektiv Balynka přijela do Ústí zkontrolovat, kdo dělá nepořádek v kouzelné zahradě. | Foto: archiv

Neuvěřitelných 500 míst v hledišti se zaplnilo, a byla to dvě příjemná interaktivní představení pro děti předškolního a nižšího školního věku, které zpívaly a tančily až do stažení opony. Pak se soubor zase sbalil a vypravil do divadelního sálu v Podbořanech na přípravu dalších dvou představení dubnového sledu.

V roce 2024 se bude konat více jak 150 divadelně animačních aktivit po celé České republice. Budou to představení ekopohádek O Balynce, dobrém štěněti, O vodníku Pačískovi, O prasátku Arturovi a další, které mají ve svém druhém plánu podněty a informace o správném způsobu třídění odpadu.

Pohádky budou odehrány v divadlech, kulturních zařízeních, ale také na hradech a zámcích a při příležitostech realizace různých open air kulturních a sportovních aktivit, na kterých se dá očekávat účast velkého množství dětí. Divadelní představení jsou připravována v sofistikovaném oblouku příprava-realizace-evaluace-praxe, díky němuž se dostanou informace o správném třídění skrze děti také do českých domácností. Česká republika patří mezi evropskou špičku ve třídění odpadu, přesto ještě přibližně 30 % populace může svůj postoj ke třídění výrazně zlepšit.

Kristýna Sklenářová

