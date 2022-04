Zdroj: Youtube

Petr Ostrouchov vzpomíná: „S Viktorem jsem žili dobrodružstvími, Amerikánka mezi nimi patří na vrchol. Hráli jsme ji ještě za divadelních zákazů v řadě verzí, na víc místech – v kleci pro hyeny, na poušti, v opuštěném sanatoriu, na letišti… Ze všech těch verzí Viktor s Aloisem Fišárkem sestříhali fantastický divadelní film. Má píseň Amy’s Prayer je součást představení od počátku, působivý videoklip jsme k ní s Viktorem plánovali dlouho. Je logické, že vznikl zrovna teď, u příležitosti premiéry projektu Divadla ve filmu.“ Text písně vychází z divadelní modlitby hlavní postavy. Petr Ostrouchov ji točil se svou skupinou Blue Shadows, i její vznik je spojen s režisérem Taušem. Kapela vznikla při natáčení hudby k jeho minisérii Modré stíny. Ostrouchov s touto sestavou hudebníků točil obě poslední alba nedostižné české hudební legendy Vladimíra Mišíka.

„My guardian angel save my soul, the dark one too…“ - zní tu i vám jako naprostá pohoda, stejně dobře jako mě? Když se na tom shodneme, na působivý videoklip Amy´s Prayer, vydalo ho agilní pražské hudební vydavatelství Animal Music vedené právě Petrem Ostrouchovem.

První snímek Amerikánka, podle režiséra Viktora Tauše Skutečný příběh o naději a touze postavit se na vlastní hohy z trilogie Divadlo ve filmu uvádí platforma živé kultury www.filmnazivo.cz. Na vstup do kin se celá trilogie, která vznikla jako koprodukce společnosti Heaven´s Gate a České televize (TPS Kateřiny Ondřejkové) chystala v březnu 2022, jen ne do všech biografů se ale dostala. Třeba ústecký Veřejný sál Hraničář, jinak téměř vždy podobným akcím zaslíbený, bohužel minul, alespoň já ho tu nezaznamenal. I proto jsem rád, že mu nyní dává prostor právě ČT Art – a vlastně kdo jiný ještě? Tak si ho tu nenechejte ujít, stojí zato!

Divadlo ve filmu jsou divadelní inscenace ve filmové podobě: Amerikánka, Maryša i Macbeth – Too Much Blood. Kamera tak bere diváka mezi herce, umožňuje mu prožít inscenace s veškerou emocí, s jakou ji prožívají herci sami. Filmy postupně po pondělní premiéře Amerikánky na ČT Art uvede tamtéž ještě následující dvě pondělí, projekt uvidíme postupně.

