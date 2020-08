/POSTŘEHY Z BUKOVA/ Pusťte na ně Krakena! "Tuhle větu jsem před lety slyšel v jednom filmu, název si už nepamatuji. Když bylo nejhůř, pustili ven tu ohromnou potvoru a bylo vymalováno," řekl pamětník.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

"My na podobné případy máme Blanické rytíře, ale do boje s korupcí, mamonem a přetvářkou se jim moc nechce. Jestli plechoví hrdinové umí číst mezi řádky, už dávno jim došlo, že o jejich pomoc v Čechách nikdo nestojí. Milionářů tu máme tolik, že by zaplnili Národní divadlo hned několikrát, některé jejich činy jsou přímo nesmrtelné, psal o nich celý svět. Věhlasní filmaři se perou o práva podvodníků, noviny nás krmí zábavou šlechty, kterou ještě včera nikdo neznal. Když na někoho z nich ukážete, máte na krku žalobu pro pomluvu. Také máte něco odžito, tak si vybavte jména politiků, kteří včera slibovali ráj, dnes ve vlastních firmách zaměstnávají celé příbuzenstvo a státu se vysmívají. O jejich platech raději pomlčím. Blíží se další volby, to si zase užijeme skvostných hesel v ulicích. Vždycky se říkalo, že Češi mají zlaté ručičky, dnes bych to heslo trochu poopravil. Šikovných lidí tu máme stále dost, ale pěkně se nadřou, aby si jich někdo všiml. Začala totiž éra zlatých hlav, " tvrdil pamětník a já málem šlápl na chodníku do hov....., jak jsem se lekl.