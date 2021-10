Raději fotím bílé labutě u řeky, než volby

Ve středu 6. října jsem po dlouhé době prošel město od polikliniky k nádraží a nestačil se divit. Předvolební hesla slibující návrat do ráje mne šokovala. Byla všude. Na lampách veřejného osvětlení, před parkem i na trolejbusech. Původně jsem to chtěl nafotit, abych to po letech ukázal vnukům, ale kamarád mi to vymluvil. Škoda času.

Na Střekově pod starým mostem bílé labutě secvičovaly hladový balet. | Foto: Miroslav Vlach