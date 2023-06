Náhodou jsem si všiml článku na webu Ústeckého deníku, kde čtenáři byli vtipně vyzváni, aby vystavili vysvědčení radnici i samotnému primátorovi. Proč ne, dali jsme jim hlas v představě, že bude dobře, když hesla na plakátech mířila do ráje.

Ústí nad Labem. | Foto: Ilu/Deník

Předpokládám, že redakce je zavalena připomínkami, konečně si mohli všichni odplivnout, zamávat pěstičkou směrem k nebi a nikdo po nich nechtěl jméno, adresu, zdravotní pojištění a číslo mobilu. Nevím, kdo vybíral okruhy zájmu, ale byl to asi jasnovidec, prostě trefa do černého. Doprava, sport, bezpečnost, bydlení. Samá pětka, ještě, že to neviděl Komenský. Celý sever má problémy, ale tohle jsem opravdu nečekal. Ono číselné vyjádření prospěchu přeloženo do slovního překladu znamená nedostatečné, tedy nevhodné pro život. Nedovolil bych si s redakcí polemizovat nad záměrem, takový je prostě život, snad by ale následně někdo mohl nastínit řešení problému. Jinak to bylo pouze laciné gesto! Třeba se radnice přidá. Ani já nejsem spokojený, ale nevím, jak dosáhnout na průměrnou trojku v době, kdy se utahují opasky. Pětku bych současnému primátorovi nedal, hasí problémy minulosti.

Hlasování o radnici najdete v tomto článku:

Dejte vysvědčení vedení Ústí. Oznámkujte radní i primátora ve čtyřech oblastech



Pochopil jsem z článku, že nápad vzešel z centrály a obdobná hodnocení dostala i jiná města v celé republice. Docela by mne zajímalo, jakou známkou se pyšní třeba Most, Litvínov, Chomutov, Rumburk? Určitě se statistikou bude Deník dlouho pracovat, třeba nám odtajní lokality, kde jsou samí jedničkáři. Rád jezdím na Moravu, v Krkonoších je krásně, miluji Tábor, ale stěhovat se už nebudu!



Miroslav Vlach (72 let)

