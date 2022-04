Zdroj: Youtube

Kerosin původně chtěla nahrát sama, živě. Pojmout ho chtěla coby návrat ke kořenům písničkářství, které jí už roky jde báječně, má jimi co říci, bavit. Málem to předsevzetí dodržela. Ovšem záměr jí překazil protivný lockdown. Ostatně, zde v minulých dvou letech míchal kdečím, proč by to v muzice mělo být jinak. Tak ve finále i ta nahrávka vznikla ve studiu v duu s kytaristou Josefem Štěpánkem, excelentním muzikantem na stejné hudební vlně, svým z oblíbených spoluhráčů, který jí do studia i na koncerty nosí skvělé nápady. Josef je poklad, ještě toho jistě spolu dost důležitého vytvoří, udělají moc radosti. Ale protože, jak sama písničkářka říká, změn v jejím životě bylo dost, hned další písně začala skládat již druhý den po dokončení natáčení desky první. A rozhodnutí vydat rovnou dvojalbum se tak hned samo nabízelo.

„K natáčení druhého disku kompletu, jenž nese název Nezhasínej, přizvala i další skvělé muzikanty. Vedle Josefa Štěpánka i Miloše Dvořáčka (bicí), Jana Steinsdorfa (klavír, klávesy) a Jana Lstibůrka (basová kytara). V neposlední řadě nazpívala i působivý a přesvědčivý duet s legendou českého bluegrassu Robertem Křesťanem, lídrem kapely Druhá tráva. Ta píseň dostala název Dobrý lidi. Celé dvojalbum nejen symbolicky uzavírá coby jeden z nejlepších počinů. V něm také Radůza i Křesťan vzdávají hold všem lidem, kteří jí podali pomocnou ruku,“ doplnil k sestavě muzikantů alba David Landštof z vydavatelství Supraphon. Sám též jako bubeník a před 10 lety Radůzin spoluhráč z její její doprovodné kapely. Hudby se dodnes nevzdává, jen zkrátka šel jinudy…

Sama Radůza tentokrát, pro mnohé fanoušky asi překvapivě, nechala svůj oblíbený akordeon stranou a brala do rukou jen nástroje, na něž začala hrát během lockdownu, a to banjo, ukulele, mandolínu a zobcovou flétnu. Textařsky jde o její nejotevřenější počin. Ač písničkářka uvádí, že sice po řadě koncepčních desek chtěla napsat

album nekoncepční, záměr jí tak úplně nevyšel. Její novinka je upřímný, místy až syrový deník posledních tří let jejího života. Najdeme tu tak písně inspirované domácí výukou, třeba song Leif Ericsson, což je rozverná skladba o objevení Ameriky, či autorčiny české verze písní, které ráda zpívá s přáteli (Za Jordán nebo srbská Zatočme se v kole), ale hlavně důsledně dokumentární písně mapující její cestu životem.

Stále nesmírně pracovitá i kreativní Radůza připravila pro příznivce nové nahrávky, které vyšly rovnou jako dvojalbum Nebe je otevřené. Jako pilotní singl k projektu vyšel výrazný duet s legendou českého bluegrassu Robertem Křesťanem, mužem podmanivého hlasu, v němž vzdává Radůza hold všem lidem, kteří jí v minulosti rádi podali pomocnou ruku. Ale za pozornost také stojí lehce děsivá pohádková píseň Červená Karkulka v češtině i francouzštině, svá Svatý Václave první CD uzavírající, Mraky jdou 2. CD otevírající, geniální Blues vrhačova nože i Šťastné slunce. Ale třeba si tu pak až doma, anebo naopak již živě v Nároďáku vyberete i jiné písně. Je to otázka nálady, vkusu i radosti. A dobře je nadávkovat, i to to vždy Radůza umí.

Radek Strnad