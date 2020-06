Nejprve dovolte k střední části textu. Pan Vorlíček navrhuje zrušit obvody, protože každý občan aspoň jednou denně projde centrem. Už vidím, jak starý člověk ze Stříbrník, Svádova, Církvic každý den špacíruje po městě tam a zpět. Druhá možnost udělat Magistrát malý. Ptám se kdo bude dělat velké projekty? Ale hlavně píšu kvůli třetí možnosti změn ve struktuře města. Osamostatnění Střekova, Neštěmic a Předlic. Střekov by z daní dostal 200 milionů a to by se to hospodařilo.

Panu Vorlíčkovi tady chybí to důležité. To jsou náklady. Tak můžeme z 200 milionů odečítat:

- režie tří základních škol

- režie veškerých sociálních služeb

- podíl na MHD - Střekov je rozsáhlý. MHD jezdí např. i do Církvic a ty jsou snad víc než 10km od centra

- podíl na osvětlení - Střekov je druhý nejrozsáhlejší obvod

- zvýšený podíl na opravě chodníků a parků

- kompletní oprava ulic

- kompletní platba za úklid města

- alikvotní podíl na THmÚ

- nechápu proč by měl Střekov se podílet na ZOO. Ano děti ze Střekova tam chodí, ale chodí tam i např. z Chlumce, Teplic. A ty nepřispívají

- a teď pozor! Co řekne Magistrát na koupaliště v Brné? Je na vašem území bude vaše a provozujte si ho, opravujte si ho. My, jako Ústí nemůžeme opravovat něco co není naše

- další perlička. Myslím, že 24 milionů na Činoherní studio. Myslíte, že by si ho město nechalo a provozovalo když je na území jiného města? Co by na to NKÚ?

Dle pana Vorlíčka by se nová města podělila např. o Mariánský most. Nechápu proč by se Neštěmice měly podílet na této stavbě. Tady je stále soudy nedořešený případ. Do té doby je zde údržba mostu. Po nesmyslném odtržení Střekova bude položena otázka. Je to most Ústí nebo Střekova. kdo bude platit údržbu a kdo případně prohraný spor. Ten na jehož území je základní kámen. To je tak dané. A základní kámen je na Střekově.

I když nebudu počítat problém mostu tak se dostanu k tomu, že ze 200 milionů jsem náhle v mínusech. A kde je režie Městského úřadu? Kde je podíl na hasičích atd.

Pan Vorlíček by si než vypustí takový názor měl sednou a počítat.

Petr Beran