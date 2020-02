Ať už je Elena Ferrante kdokoliv, v současnosti je kritikou řazena mezi největší žijící italské autory a patří mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Píše romány, ale toto malé dílko je podle tématu spíše jakoby určeno pro děti, protože hlavní postavou příběhu je ztracená panenka na pláži.

Malá panenka Celina byla malou holčičkou jménem Mati ponechána koncem dne na pláži napospas svému osudu. Mati totiž dostala kotě, a Celina si připadá zrazená a opuštěná. V noci zažívá neuvěřitelná, často děsivá dobrodružství, pociťuje strach a žárlivost… Potud krátká osa příběhu. Čím kratší dílko, tím větší hloubka napsaného. Ač kratičké věty, o to více obsahu jako v dlouhých souvětích.

Autor/ka je mistrem slova a já jsem si knížečku přečetla již několikrát a stále jsem překvapována dalšími myšlenkami a má fantazie pracuje naplno. Napadá mě i srovnání s legendární knížkou Malý princ, kde co slovo, to zásah do černého. Myslím, že i tato knížečka se přiřadí k mým nejoblíbenějším a že se k ní budu ráda vracet.

Knížka je bohatě ilustrovaná Marou Cerri, jednou z nejžádanějších evropských ilustrátorek.

Takže kdo má rád strhující příběhy, je to dobrý tip na dárek. Vřele doporučuji!

Lada Prokůpková