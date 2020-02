Přesto ve své tvorbě se utíká do své domoviny a Příběh jedné moskevské ulice je román, kde centrem vyprávění a vzpomínání je rodinný dům profesora ornitologie Ivana Alexandroviče. Dům stojí na moskevské ulici Sivcev Vražkov. Celý román je vlastně rodinnou kronikou odehrávající se v letech 1914-1920, kde je plastickým a čtivým způsobem zahrnuta historie zde žijící rodiny páně profesorova. Je to jakýsi mikrokosmos, na pozadí kterého se odvíjejí dějinné události. První světová válka, ruská revoluce a také střet s bolševickým terorem v době válečného komunismu.

Osudy jednotlivých postav profesorovy rodiny i řady vedlejších postav dávají nahlédnout, jak krutá to byla doba a jak se myšlenky o nové společnosti, kde by nebylo chudých ani bohatých, zvrhlo do neblahé podoby. Střídají se tu záběry detailní, třeba pohledem malé myšky či včeliček bzučících na jaře, s pohledy celku, vše s pozadím dějinných událostí a stále s hlavním centrem děje, s domem pana profesora.

Tak trochu tolstojovsky podané, velmi působivě napsané a nesmírně lidské.

Lada Prokůpková