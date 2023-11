FOTO: Recyklohraní znovu vyšlo škole z Velkého Března. Obhájila prvenství

/FOTOGALERIE/ Celkem 1 700 škol se v minulém školním roce zapojilo do Celoroční hry s Recyklohraním. V průběhu roku žáci a studenti ve školách plnili úkoly s environmentální tematikou a rovněž se zapojovali do sběru vysloužilého elektra, baterií, mobilů a tonerů. Co do zisku bodů si v konečném pořadí celoroční hry nejlépe vedla Základní škola Velké Březno z Ústeckého kraje, která zároveň obhájila první pozici z předcházejícího ročníku.

Recyklohraní znovu vyšlo škole z Velkého Března. Obhájila prvenství. | Foto: Čtenář reportér

Dařilo se i dalším školám z Ústeckého kraje. Mezi TOP 10 škol se zařadily ještě další dvě – na šestém místě Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České, a na osmém místě Základní škola a mateřská škola Třebenice. „Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. O seniory na Doběticích se bude starat bývalý starosta Krupky Školy, které se celorepublikově v celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce. Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Prvních deset nejaktivnějších škol v krajských pořadí získalo od Recyklohraní příspěvek ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví. Loutkové divadlo Skaláček bavilo děti v Tisé. Chytré telefony šly stranou „Za Základní školu Velké Březno můžeme jen a jen poděkovat za skvělé nápady, propracované úkoly, nabídku exkurzí, a hlavně za zpětný odběr. Škola je díky Recyklohraní místem zpětného odběru pro vybité baterie, vysloužilé elektro a prázdné tonery. Za vítězství v celoroční hře Recyklohraní stojí spolupráce s rodiči našich žáků a učitelů ochotných si najít ve výuce čas na plnění smysluplných úkolů s environmentální tematikou. Děkujeme,“ řekla za Základní školu Velké Březno koordinátorka Lenka Šidáková. V Ústeckém kraji se v regionálním pořadí nejlépe umístilo těchto deset škol:

1. Základní škola Velké Březno, 16 516 b.

2. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 8 505 b.

3. Základní škola a mateřská škola Třebenice, 7 690 b.

4. Základní škola a Mateřská škola Žalany 4 716 b.

5. Základní škola Kryry, 4 387 b.

6. Základní škola J. E. Purkyně a ZUŠ, 3 927 b.

7. Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 3 855 b.

8. Základní škola Hrob, 3 539 b.

9. Základní škola Proboštov, 3 420 b.

10. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, 3 200 b.

Zdroj: Janni Vorlíček