Ředitelka muzea Zubrnice Kmoníčková láká na jarmark a velkého vodníka

Čtenář reportér

/FOTO/ Z Ústí tam jste zeleným autobusem za třicet minut, v týdnu je tam klid, víkendy jsou plné vzpomínek. Před válkou měly Zubrnice 500 obyvatel, z velké části to byli Němci. Pěstovali ovoce, znali každý kámen, říkalo se, že chmel tenkrát stavěl domy. Po válce zůstalo pouze sedm rodin. Letos by Muzeum v přírodě Zubrnice oslavilo pětatřicet let od svého založení, od listopadu 2021 je ředitelkou inženýrka Věra Kmoníčková. Ve čtvrtek 27. dubna vítala vzácné hosty z Prahy, přijeli na prohlídku nové expozice chmelu, která je na půdě zemědělské usedlosti čp. 61.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice Věra Kmoníčková. | Foto: Miroslav Vlach

„Stále se tu něco děje. Masopust se povedl, Velikonoce byly plné smíchu a veselých písniček, od 1. dubna je tu nová chmelová expozice. Na sobotu 6. května chystáme jarmark. Zase tu budou tradiční česká řemesla, celý areál nabídne vzpomínkový program od 09.00-17:00. Předpokládám, že počasí už bude skutečně jarní a nejen děti budou chtít vidět velkého vodníka, který hlídá starý mlýn. Ten v roce 2009 navštívil filmový štáb z Barrandova, natáčela se tam pohádka Dešťová víla. Skanzen si tenkrát prohlédl Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Simona Stašová, Stanislav Zindulka atd. Jedenáct historických objektů bylo rozebráno a převezeno k nám. Hodně lidí zná třeba studnu ze Střížovic, ale nejsložitější akcí byl transfer domu z Loubí u Úštěku. Rozebrán byl v roce 1994, šestnáct let čekal na svou šanci, nově kolaudován byl v roce 2012," svěřuje se ředitelka. Žáci ZŠ Stříbrnická uspěli v orientačním běhu, krajské kolo se blíží „Momentálně je tam krásná výstava obrazů, knih a loutek učitele z Trmic Václava Rezka. Moc talentovaný muž se zajímavým příběhem. Jeho pirátská loď se bude líbit především klukům. Neseďte doma, přijeďte vláčkem na jarmark, parkovacích míst pro auta tu moc není. 0tevřena bude hospůdka U Pernekrů, originální dobroty nabídnou stánkaři, selfíčko s vodníkem v Ústí nepořídíte. Víte, že v bezprostřední blízkosti Lučního potoka se nacházelo v minulosti dvanáct mlýnů," tvrdila Věra Kmoníčková a na mapě ukázala objekt, který v budoucnosti bude sloužit jako nové informační centrum.

Miroslav Vlach Kontroverzní sousoší. Betonová ptačí rodina dohlíží na nový parčík na Doběticích