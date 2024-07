Nebyla to soutěž, ale přátelské setkání německých a českých sochařů uprostřed historické stavby. Bývalý statek a pivovar v Řehlovicích v roce 1993 koupila jedna ústecká rodina, keramička Lenka Holíková nabídla prostory umělcům. Pořádají se tam různé výstavy, semináře, diskutuje o budoucnosti. V pondělí 15. července leželo v areálu několik pískovcových bloků. šanci dostaly vrtačky, frézy, brusky, kladky, kladiva a dláta. Pořadatel sliboval hezké počasí a klid pro tvůrčí činnost, umělci přidali fantazii, šikovnost a fortel.

Víte, že: Písemná zmínka o obci Řehlovice je z roku 1328, údajně tam stála vodní tvrz, byl tam pivovar, stará německá škola byla otevřena v roce 1730, v kostele Nejsvětější Trojice (1352) jsou nejstarší funkční varhany na Ústecku, ve věži je zvon z roku 1535. Informační cedule jsou plné starých fotografii a dat, doloženy jsou kronikou.

Sobotní vernisáž začínala přesně v 15:00, hosty vítala starostka Řehlovic Jana Princová a jednatel skupiny sochařů a výtvarníků LAVY Jan Krištof. Nejprve byla pořízena společná fotka všech umělců, potom každý před svým dílem odtajnil svou představu o umělé inteligenci. Ústeckou sochařku Zdeňku Malou před tajemným vykřičníkem objímala vnoučata. " Babička je skvělá malířka a sochařka, v naší zoo má dvě sochy, lachtana a hada. Tady je to skvělá přehlídka talentu a dovednosti. Je to až neskutečné, jak se dá za dva týdny proměnit kámen," tvrdila Štěpánka. Někdo obdivoval bájného koně, madonu, pekelníka, hladkého obojživelníka, varovnou trubku, nebo tajemnou tvář, další postával před okem z kamene a hledal slova, co tlumočník nepochopil.

"Jsem tu s manželem už popáté, přijeli jsme z Roudníků, obdivuji fortel těchto lidí. Dnes je vlastně takové finále, sochy jsou hotové, ale nám se líbí i začátek, kdy se kámen pomalu probouzí. Bezvadné je, že můžete mluvit s umělcem, sledovat jeho práci," tvrdila paní Račáková a po chvilce přidala ještě větu." Určitě příjemnější, než televizní zprávy."

Starostka pochválila organizaci, pitný režim, voňavý raut, vstřícnost umělců, zájem diváků i dokumentaristů, zájemcům ukázala starý rybník, kousek od areálu, který svítil novotou. Patnáctý ročník sochařského sympozia skončil potleskem, některé sochy budou vystaveny v zahradě Českého rozhlasu.

Miroslav Vlach