V pořadí již třetí, historicky ovšem třináctá, Energetická maturita pro středoškoláky z partnerských škol Skupiny ČEZ proběhla v Elektrárně Ledvice. Její účastníci se během tří dnů seznámili se vším, co souvisí nejen s klasickou výrobou energie, ale v rámci Čisté Energie Zítřka i s obnovitelnými výrobními zdroji.

Energetickou maturitu zcela ovládla trojice mladíků ze SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Zleva: Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice, Jakub Douša (2. místo), Jaroslav Stajčev (1. místo) a Jiří Procházka (3. místo) a Petr Jirava, expert provozu. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

Kromě řady odborných přednášek absolvovali studenti několik exkurzí do provozu a pochopitelně i závěrečný „maturitní“ test. Nejlépe přitom zúročil nově nabité vědomosti a králem Energetické maturity 2024 se tak stal Jaroslav Stajčev ze SPŠ Resslova v Ústí nad Labem.

Všeobecné informace o elektrárně a seznámení se s jejím provozem jsou vždy hlavní náplní Energetické maturity. Znamená to, že i její letošní účastníci absolvovali v Informačním centru Elektrárny Ledvice různé přednášky, během nichž je lektoři z řad zkušených provozních zaměstnanců a vedení elektrárny zasvětili do tajů výrobních i nevýrobních provozů. Všichni rovněž zavítali na prohlídku výrobního bloku s ekologickým fluidním spalováním a výrobního bloku 6 (tzv. Nový zdroj), který je označován jako vysoce ekologický a jeden z nejmodernějších v Evropě.

„Energetická maturita se sice týká hlavně klasiky, ovšem i v Elektrárně Ledvice již vyrábějí ekologicky čistou energii. Mají zde na odtoku z retenčních nádrží technologie likvidace odpadních vod čtyři odvalovací turbíny s bateriovým úložištěm, další zajímavostí je pokusný solární park s různými druhy fotovoltaických panelů a dobíjecí stanici pro elektrobusy MHD Bílina. Účastníci maturity se tak v praxi seznamují i s obnovitelnými zdroji energie a jejím využitím,“ doplňuje Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ.

„Za mne i ostatní z pedagogického doprovodu patří jednoznačně palec nahoru. Důležité je, že se žákům věnují odborníci z bohatými provozními zkušenostmi, kteří je provedou místy, s nimž je předtím prostřednictvím prezentací seznámili. Energetická maturita tudíž slučuje hned na místě teorii s praxí. Neméně důležité také je, že se dozví, co bude dál po uhlí. Další veliké plus patří možnosti vše si nafotit, takže mají vlastí ilustrační materiál pro další studium a my pro výuku. K dispozici jsou nám i prezentace. Pro ČEZ je pak důležité, že tímto způsobem může získat progresivní odborníky na středoškolské pozice, pokud se maturanti rozhodnou, věnovat se dál energetice v rámci této společnosti,“ kvituje Ladislav Urban, učitel odborných předmětů ze SPŠ v západočeském Ostrově.

K Elektrárně Ledvice má přitom velmi blízko, neboť jako bývalý zaměstnance Báňských projektů Ostrov projektoval v 90. letech minulého století její zauhlování a odsíření. Stejného názoru byla i jeho kolegyně Jaroslava Škoudlilová učitelka odborných předmětů Střední školy technické v Mostě.

Energetická maturita v Elektrárně Ledvice přivítala 26 účastníků, a to z ESOZ Chomutov, SPŠ a VŠ Chomutov, SPŠ Resslova Ústí nad Labem, SPŠ Ostrov, SŠ stavební a strojní Teplice a SŠT Most. „Jedná o žáky, kteří mají vážný zájem o fyziku a další přírodovědné předměty. Mnozí také chtějí po opravdové maturitě dál studovat na některé z vysokých škol technického zaměření. Zájem o prožití tří dnů praxe v elektrárně je na školách takový, že mnohdy musí pedagogové i mezi těmi nejlepšími žáky vybírat opravdu ještě ty lepší z nejlepších,“ doplňuje Martin Klacián s tím, že ve finále letošní Energetickou maturitu, byť s mírnými bodovými a časovými rozdíly složili všichni úspěšně.

A kdo se stal po absolvování závěrečného testu Králem energetické maturity 2024? Absolutní vítězství patřilo Jaroslavu Stajčevovi. Na druhém místě skončil Jakub Douša a třetím byl Jiří Procházka. Všichni jsou žáky SPŠ Resslova Ústí nad Labem. Trojice mladíků tím své škole zadělala na možný hattrick v příštím roce, neboť i vloni patřily všechny stupně vítězství žákům z této ústecké SPŠ.

„Energetická maturita hraje v případě účastníků velikou roli. Získávají cenné poznatky pro své studium a třeba také body do Motivačního programu Prokopa Diviše v režii ČEZ Distribuce. A hlavně, může ovlivnit jejich rozhodování, co dál po opravdové maturitě. Klidně může letošního krále maturity i jeho kolegy na dalších vítězných pozicích nasměrovat k dalšímu studiu na vysoké škole technického zaměření, nebo rovnou zakotví na nějaké středoškolské pozici v energetice, byť ne třeba přímo u nás ve Skupině ČEZ,“ uzavírá Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice. Podle něj současná energetika stále potřebuje novou a hlavně mladou krev.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy