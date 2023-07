Resuscitace je jako pizza, vysvětlí Prokopové v osmém díle svého pořadu

/VIDEO/ Osmým dílem Prokopni to začíná minisérie o první pomoci. Její výuka se postupem let změnila, dnes je první pomoc jednoduchá a zvládne ji opravdu každý, vysvětluje Prokop záchranář. „O první pomoci platí totéž, co o pizze – lepší nějaká než žádná,“ doplňuje Prokop lékař. Jak tedy na to? Sledujte v Prokopni to.

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif. | Foto: Krajská zdravotní

