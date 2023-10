Tisíce lidí by si měly vyměnit řidičský průkaz. Nejste mezi nimi?

Čtenář reportér

Do konce letošního roku zbývá ještě vyměnit více než 316 tisíc řidičských průkazů. Do 15. září 2023 si nový řidičský průkaz vyměnilo 558 447 řidičů a řidiček z celkových 875 tisíc, kterým letos platnost řidičského průkazu končí. Větší část dokladů je tak již vyměněna, přesto není dobré nechat výměnu na poslední chvíli. Nejvíce řidičských průkazů zbývá ještě do konce roku vyměnit ve Středočeském kraji a v Praze. Žadatelé si ovšem mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a o nový řidičský průkaz zažádat jednoduše přes Portál dopravy.

Ilustrační foto. | Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Žádost o nový řidičák lze podat on-line skrze Portál dopravy. Stačí pár kliknutí a můžete si ušetřit jednu cestu na úřad a čekání ve frontě. Žádost je rychlá a snadná a doporučuji ji každému, kdo si má ještě letos zažádat o nový řidičský průkaz,“ připomíná ministr dopravy Martin Kupka. O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď fyzicky na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím datové schránky přes nový Portál dopravy. Pizzerie odmítá doručovat do Mojžíře. Tamní partičky výrostků jí napadají řidiče Při elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy. Elektronická žádost je velmi rychlá, nezabere více než pár minut a všechny důležité údaje má žadatel v systému již předvyplněné. K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu. Zoo v Ústí slaví. Narodilo se tam mládě dikobraze, samec se má čile k světu K 15. září 2023 zbývalo vyměnit ještě 316 977 řidičských průkazů. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj, kde zbývá vyměnit ještě 39 669, 39 648, respektive 37 032 řidičských průkazů. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 61 a více let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně. Mimo žádosti o výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti lze o něj elektronicky přes Portál dopravy požádat také z důvodu odcizení, ztráty či změny osobních údajů. VIDEO: Dýňování v Chabařovicích nabídlo skákání, hry i vyrábění pro všechny Proč měnit řidičák i když ho od 1. 1. 2024 nebude potřeba vozit u sebe?

Možnost nevozit český řidičák platí pouze na území České republiky. Jedná se o mezinárodní doklad, jehož vydávání nařizuje evropská směrnice o řidičských průkazech. Výměna slouží také jako kontrolní okamžik k aktualizaci údajů, např. i jinde využitelné fotky v systémech státu. Mohlo by vás zajímat: Dodávka bourala na křižovatce pod ústeckou nemocnicí, zraněné je i dítě Zdroj: Martin Mudroch