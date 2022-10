Studenti, učitelé i rodiče si budou moci vyzkoušet jak se učit jinými způsoby, než je aktuálně běžné. Poznatky sbíráme z aktivních škol, ze zahraničí, ale i z našeho prototypu simulátoru školy, který chceme na školách také představit. Celým dnem bude provázet Miky Škoda.

„Letos chceme realizovat ještě čtyři zastávky a pokračovat příští rok,“ dodává Hart.

Educator je nezávislá iniciativa (právní formou spolek), jejímž cílem je prostřednictvím své činnosti adaptovat český vzdělávací systém, instituce v něm působící a studentský život na realitu a možnosti 21. století. K tomu by měla pomoci integrace několika klíčových prvků do vzdělávacího systému. Základním prvkem je implementace výuky digitálních kompetencí do běžného vyučování. S tím úzce souvisí integrace moderních a efektivních digitálních nástrojů do výuky. (luk)