Koncert legendy Roberta Křesťana a kapely Druhá tráva proběhne dnes ve čtvrtek 7. prosince od 20.00 v ústeckém Národním domě. Vstupenka přijde na 390 korun a koupit ji lze online i na kase Domu kultury.

Robert Křesťan a Druhá tráva. | Foto: Josef Rod starší

Druhá tráva na albu Díl druhý sází jen na vlastní skladby, je to následník cenami Anděl ověnčeného alba „Díl první“. Skupina Roberta Křesťana zvala producenta Eddieho Stevense, známého spoluprací s britskými dance kapelami. Jeho přístup posunul svébytný akustický zvuk Druhé trávy jinam. V Birdland Studios na úpatí slovenských Súľovských vrchů do aranží zapojit klávesy, syntezátory, netradiční efekty, kapelu posunout za hranici komfortní zóny.

První singl Crazy Horse je hold indiánskému náčelníkovi, co ho proslavila porážka armády USA v bitvách u Little Big Hornu a zní tu I lakotština. „Hlavním motiv skladby jsou vzpomínky na důležitá témata mého dospívání, na skauting, E. T. Setona, romány Karla Maye i muziku raných Greenhornů,“ líčí Robert Křesťan.

Producent Eddie Stevens s kapelou točil původně dvojalbum. Ale ve finále kvůli pandemii i lockdownům Druhá tráva vše rozdělila na dvě části. „S odstupem času pro mě není Díl druhý druhou půlkou projektu, jako bychom stáli u jiného projektu. Krom jedné skladby, byla nahrána ve stejný čas, jako 1. část, jsou vše originální písně, nahrané s jiným záměrem v jiném studiu,“ ví Stevens.

A oceňuje spolupráci s tak virtuózními muzikanty, jací Druhá tráva jsou. Jsou skvělí s otevřenou myslí. Vyšli vstříc mému přístupu, to umožnilo studio i jeho vybavení. Všichni jsme se posouvali či přizpůsobovali přístup všemu, co k nám až nečekaně přicházelo. Nahrávka dýchá a ožívá – roste. Můj přínos byl uvést koncept do pohybu,“ říká Stevens. Věří, že dobrodružství zařije i posluchač. „Jeho role bude při vnímání novinek i v procesu, který při poslechu putuje co tekoucí řeka prosakující do všeho kolem. Tak vzniká umění, čte se až jako deník - jedna část dlouhého a dál se vyvíjejícího příběhu, možná už ne 2. druhého dílu, spíš části X,“ je si jist producent.

Album je prošpikované více intermezzy. Stevens je točil při nahrávání s kapelou na úpatí slovenských hor, aniž by to hudebníci věděli. Slyšíme ruchy přírody, zurčení potoka u studia. „Je v nahrávce metafora plynutí času. Jsou tu odkazy na minulost, přítomnost i budoucnost Druhé trávy.

Asi pohřbené hluboko, vyhýbající se přímé záři světel… Nahrávka se opírá o tuto metaforu. Je to v textech, instrumentaci, stylu hry i nahrávání. Jde svým způsobem o hledání; hledání, jak to Proust poeticky nazval – hledání ztraceného času,“ dodává producent.

