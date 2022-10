Pochybnosti, které přitom sám pociťuje, jsou možná už tím posledním, co jeho mysl váže k podstatě lidské existence, které se ovšem již dobrovolně vzdává. I když třeba tomu tak zcela není, možná bude toto rozhodnutí evolučním skokem, ze kterého následně vzejde nové lidstvo…

Inscenace Robot Radius vzešla z volného dialogu s divadelní hrou geniálního spisovatele Karla Čapka, R. U. R. Ano právě té, od jejíž premiéry letos uplynulo již 100 let. Tvůrci přitom její téma zasadili do kontextu 21. století, které přineslo nové výzvy, ale také dost znepokojivé tendence, jako klimatické změny, rozvoj umělé inteligence, etické otázky genového inženýrství… Inscenace Laterny Magiky je vhodná pro diváky od 14 let.

Koncept: Radim Vizváry. Scénář a režie: Miřenka Čechová. Hudba Michal Pavlíček. Vizuální dramaturgie: Amador Artiga. Kostýmní výtvarník: Marek Cpin. Light design: Karel Šimek. Sound design: Michal Pavlíček, Martin Tvrdý. Digitální technologie: Jan Hladil, František Pecháček. Obsazení Radim Vizváry a Michal Pavlíček. Délka představení je 60 minut, po inscenaci bude beseda s diváky.

Radek Strnad