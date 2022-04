Přijdete-li zdobeni kérkami a těšíte se na hudební avantgardu, určitě si tuto zábavu nenechte v galerii ujít. On totiž Adrien Cassingol z Tolouse projel jako bubeník francouzských indie rockových kapel The Dodoz či Las Aves už notný kus světa. Ale tu pravou tvůrčí svobodu a přirozený tok energie našel až sám jako Ryder The Eagle. Je to zkrátka neúnavný osamělý jezdec i oddaný milenec. Adrien svým lo-fi popovým zpěvem s báječným psychedelickým citem, blízkým třeba zpěvem a nápaditostí Doors, Donovanovi či Free, doširoka otevírá své srdce. Nechává proniknout své skutečné já ze svých upřímných, rozervaných písních. Znovuzrozený Jeff Buckley, chcete-li.

Support: Slav, to jsou obnažené písně, zahalené sentimentální poetikou z hlubin půlnočních myšlenek i neklidného spánku. Sólový projekt Štěpána Pařízka (Ghost Of You, Chief Bromden, Čau Česko).

Radek Strnad