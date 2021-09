Mezi hosty i interprety se tu představí a publikum pobaví ústecká hard rocková Black Sabbáka i polo akustická zábavná trojka Fridrich&Fridrich též z Ústí, děčínští F.A.King z Děčína plus další rocková jistota Jokers. Před finále akce pak diváky nadchnou a rozeskáčou pánové z party zakázanÝovoce, další z jistot české rockové scény.

Vydáte-li se na Fondy Fest autem, zadejte do navigace adresu Koštov 1 400 02 Trmice a šipky vás už samy navedou. Na místě lze parkovat. Zvolíte-li autobus, do Koštova jezdí z Ústí ten s číslem 3. Pak už jen vystoupíte na zastávce Koštov obec, ale lze i na zastávce Koštov konečná. Na místě akce festiválku bude samozřejmostí pestrá nabídka jídel a nápojů plus stánek s kvalitní kávou, jejíž tým má ve znaku a podporuje ohrožené outloně. Koupíte-li si zde jeho kávu na místě či k semletí na doma, pomůžete dobré věci. Tak pomozte, prosím. Organizace The Kukang Rescue Program (česky „záchranný program Kukang“), která na ostrově Sumatra v Indonésii usiluje o ochranu chráněných outloňů a bojuje proti nelegálnímu obchodu se zvířaty, má novou kavárnu „Kukang Coffee“.

V českém prostředí jedinečná kavárna je součást nového projektu „Kukang Coffee“; vznikl s cílem pomoci k udržitelnému způsobu živobytí farmářů ve vesnici Kuta Male na severu ostrova Sumatra i přispět k ochraně tamních divokých zvířat. Kavárna „Kukang Coffee“ nabízí kávu od sumaterských farmářů, díky ní se lidé mohou dozvědět více o projektu, ochraně (nejen) outloňů a dalších aktivitách záchranného programu Kukang. Návštěvníci různých akcí už se mohli seznámit s jejími aktivitami v Ústí mimo jiné také na zatím posledním benefičním Útulek festu v létě 2021 na hradě Střekově.

Radek Strnad