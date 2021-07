Je prima, být blíž úspěšné české hudební skupině, NAZsongu z Ústí. Držím jí palce v píli i invenci a připomínám, že zahraje v sobotu 26. června 2021 v Kroměříži na největší české nostalgické akci Revival Festu 2021 od 19.00 hodin. Kapelu v čele s rockovým i muzikálovým zpěvákem Pepou Šutarou si tu může užít až dvacet tisíc návštěvníků.

Rockoví Nazareth z Ústí, NAZsong, pobaví velký evropský revivalový festival. | Foto: NAZsong

„Na Revival Fest jezdí do Kroměříže co rok desetitisíce fanoušků různých hudebních žánrům, ale dozvuky pandemie to tentokrát změnily. Na letošní ročník smí jen 2000 lidí, víc už nařízení vlády nedovolí,“ posteskl si Josef, lídr NAZsongu. S kapelou hraje jen repertoár legendární skotské rockové skupiny Nazareth, na sobotu slibují hodinový koncert z jejich hitů Hair Of The Dog, Razamanaz, This Flight Tonight, Dream On, Love Hurts a Sunshine.