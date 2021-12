Zahraje tu asi potřetí. Vousatý podsaditý chlapík v klobouku, dnes Českolipan občanským jménem Jan Rohan, který pracuje většinou v Praze jako herec a občas vyomáhá jako kulisák po pražských divadlech, umí přitom s kytarou i hlasem věci, že jen napínáte slechy, valíte bulvy a prostě si to slušně užíváte. A co teprv, dá-li si v hospůdce dostaveníčko s parťáky, jako se mu to podařilo letos v září v hospůdce Zahrada v Brné, kdy ho doprovázeli Johny Kokos na cujon a folkový kytarista i zpěvák Marek Borský, Ústečan žijící na Karlovarsku; oba dva hosté hrají zkušeně originální muziku od Pána boha.

Zdroj: Youtube

A co v Maxu čeká? Uslyšíme pár původních písní Rohypnola z jeho prvního alba „Není o co stát“, které vydalo lounské undergroundové vydavatelství a agentura Guerilla Records, založené i vedené Vladimírem „Lábusem“ Drápalem. Právě to letos na podzim v pražském Divadle Archa slavilo s fajn hosty a la New Plastic People of The Universe i vydání jejich novinky, též živě unikátně s legendárním Charlie Soukupem a jeho parťákem Vejškou, křtem krásného dávného koncertu Psích vojáků, dechařskou i rockovou exhibicí unikátního kulturního výtvarného činovníka a od pohledu „mexického seladona“ Františka Skály, to vše a mnohé další už ke 20. výročí vzniku Guerilly, k vydávání desítek žánrově pestrých a zajímavých alb a pořádání koncertů i festivalů zdaleka nejen na Lounsku.

„Není o co stát není jen má první deska, ale prvá oficiálně vydaná. Lidi si ji ode mě hned v Maxu můžou koupit, pár jich sem rád přivezu,“ slíbil Jan Rohan. V jakém duchu se jeho koncert ponese?

„Bude věnovaný mému malému, nedávno narozenému synovi Orsonovi a všem dalším synům a tátům,“ je rád rhythm and bluesový severočeský samorost Rohypnol. Nejen své příznivce ve středu 22. prosince večer do Café Max zve: „Každopádně přijďte všichni, co si ten večer chcete poslechnout moji muziku a připít si na všechny nově příchozí čisté duše tohoto světa. Obzvláště v téhle divné době – a o to jde!“ Na co ještě se od něj lze těšit. Třeba i na nějakou novinku? „Vlastně ano, jedna tu zazní a má zatím pracovní název "Po noci přijde den". Je to písnička o tom, že i když jsi zoufalej a na konci sil, zracenej ve svých temnech obklopen pocitem samoty a zmaru, tak tu je někdo, komu na tobě záleží a kdo by ti měl připomínat, že ze všeho smutku vede cesta ven. Tak jako po každé noci přijde nový den.“

Radek Strnad