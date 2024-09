Knihovna Ústeckého kraje zve na scénické atmosférické uvedení úspěšného belgického románu Mít a být. Nová kniha spisovatele Dimitrije Verhulsta nás zavede na kliniku, kde se po smrtelné autonehodě ocitá hlavní postava Malodot. Měl by být mrtvý, avšak aby mohl zemřít, musí se nejdříve zbavit závislosti na životě. Pokud se mu to nepodaří, jeho bytí začíná znovu a prožije ho od začátku do konce, úplně stejně.

Netradiční scénické čtení v podání herců Jiřího Černého, Andrey Uhlík Bereckové a Zdeňka Balcara se uskuteční ve středu 18. září v 18.30 hodin. Autentickou atmosféru místa mezi životem a smrtí navodí skladové prostory depozitáře v ulici Na Schodech 4, kde se knihovna rozhodla akci uspořádat. „Naším cílem je návštěvníky maximálně vtáhnout do děje. Nechceme, aby jen poslouchali, jak někdo čte, ale aby se stali součástí toho příběhu a naplno ho prožili. Do zákulisí našeho depozitáře se veřejnost běžně nedostane, a toto místo je tak do jisté míry obestřeno tajemstvím. Jsme přesvědčeni, že dlouhé chodby s nekonečnými řadami kompaktních regálů poslouží jako skvělé kulisy pro vytvoření tísnivé atmosféry, která dýchá z Verhulstova románu. Jedná se o koncept, jenž propojuje literaturu a divadelní umění, čímž se umocňuje výsledný zážitek,“ říká k připravované akci a výběru místa vedoucí dramaturgického týmu knihovny Jana Černá Válková.

Nekonvenční uvedení románu Mít a být připravuje Knihovna Ústeckého kraje v rámci osmnáctého ročníku celorepublikového festivalu Noc literatury. Vstup na akci je zcela zdarma, z důvodu omezené kapacity míst však knihovna zájemcům doporučuje rezervaci místa na e-mailu rezervace@knihovnauk.cz. Knihovna zároveň slibuje, že v případě enormního zájmu ze strany veřejnosti bude scénické čtení v rámci večera realizováno dvakrát.

Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje