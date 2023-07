Když venkovní teploměr atakoval třicítku, v dřevěném Bistru Bažina ve Varvažově bylo plno, známá restaurace Stará Pošta měla zavřeno. Někdo přijel na kole, někdo s rybářským prutem, někdo vyzkoušel skokanské prkno, večer jste na Oprámu ani plavky nepotřebovali. Bývalý hnědouhelný důl Gustav I. byl v provozu od roku 1895 do roku 1957. Dnes je to vyhlášené přírodní koupaliště. Ve čtvrtek 27. července to na koupání nevypadalo, ale rybářů jsem ve Varvažově napočítal dvanáct. Kousek u cesty stál indiánský stan, v zátoce, které se říká prasečák, vítaly hosty pozůstatky Uhelného muže.

Rybář František se Varvažově bodoval | Foto: Miroslav Vlach

U břehu se vařila voda, malí kapříci provokovali náhodného diváka v místech, kam se rybáři nedostali. „Záběrů jsem měl několik, ale samí dorostenci. Včera jste tu měl být, kamarád chytil parádního kapra, na délku měl skoro šedesát, dnes je to propadák, po pěti hodinách to balím a jdu na pivo. Teplické mraky tu budou za hodinu, nerad bych zmokl,“ prohlásil Petr z Krupky.

Snad jediný spokojený rybář byl zkušený kliďas ze Zadní Telnice. „K rybaření jsem se vrátil před třemi roky, to jsem šel do důchodu. Mám tady své oblíbené místo, moc lidí tam nechodí, je to tam samý kořen, ale mě to nevadí. Ryby se tam schovávají před sluncem a já mám dobré těsto. Není to nic tajného, rozvařené brambory, hrubá mouka, vanilkový puding, jahodový prášek. Rybám to asi chutná, za hodinu jsem měl několik záběrů, ve vezírku mám pěkného kapra (52 cm) a parádního amura (70 cm). Rád chytám v Chlumci, někdy si zajedu do Tisé. Ulovené ryby většinou končí v udírně, zvláštní recept nemám," svěřil se zkušený František a přidal úsměvný příběh.

Kam za koupáním: Černý smajlík varuje před Chmelařem, oranžový mají Chabařovice

„Jednou jsem tady dokonce musel do studené vody, velká ryba mi vytrhla prut ze závěsu a táhla mi do pod hladinu. Zachránil jsem ho, ale vypadal jsem jako zdevastovaný vodník. Tady jsou velké štiky, třeba se mi některá chtěla pomstít,“ směje se rybář, který ví jak na to.

Škoda, že někteří výletníci zapomněli, k čemu slouží popelnice. Odpadků je tam tolik, že jedna brigáda to nezachrání.

Miroslav Vlach