„Byl to neskutečný boj, je to adrenalin a miluji to. Pro mě je to neskutečný relax a odpočinek a radost z úlovků je nepopsatelná a je to krásnější o to víc, když to miluje celá rodina,“ svěřila se Denisa Janoušková.

„Rybařím tři roky, dovedl mě k tomu přítel a vedeme k tomu i naše děti, je to rodinný koníček,“ vysvětlila.



Rybářská sezona je v plném proudu a o kapitální úlovky není nouze. I vy se můžete pochlubit, pošlete nám fotografie svého úlovku na adresu ustecky@denik.cz a nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, místo lovu, případně další podrobnosti. Rádi váš příspěvěk uveřejníme.