/FOTO/ V úterý 15. srpna bylo zase vedro, každá větší louže byla v obležení. Z Bukova je to nejblíž do Chlumce, tak jsem po večeři sebral foťák a hledal dobré světlo u vody. Už u fotbalového hřiště jsem pochopil, že nový rybník, jak se říká, praská ve švech. Nekonečná kolona vozidel, jediný stánek v obklíčení, dětský smích, vstup na provizorní pláž zdarma. Prošel jsem kolem odhalených krasavic a zamířil k sousedům, zajímali mě rybáři.

Blonďaté rybářky v Chlumci. | Foto: Miroslav Vlach

Zámecký rybník nabízí nejen klid a pohodu, ale i parádní ryby pro všetečné dokumentaristy. Rybářských pozic je tam několik, znalci vědí, že je to soukromá voda, poplatek určuje správce. Měl jsem štěstí, na kávu mě pozvaly dvě blonďaté dámy, které přijely z Mostu. Ta zkušenější se jmenovala Mirka, pracuje ve zdravotnictví. Její neteř Lucie má prázdniny, pracuje ve školství.

Před zelenými stany to vypadalo jako televizní reklama na nejmodernější rybářskou techniku. Na dřevěném molu štíhlé pruty v kulometném závěsu, zvědavý sonar, světelná i pohybová signalizace, zavážecí plovák na dálkové ovládání, značkové kufříky plné rybích návnad. Dámy měly stejná trička, jejich logo bylo i na vozidle. Prostě paráda!

„Podobných rybářských lokalit je na severu několik, vyhlášený je nejen rybník v Chlumci, hodně se mluví o profesionální vodě v Dělouši. Tam jsme se ještě neodvážily, musíme nejprve načerpat víc zkušeností, profíci jsou nesmlouvaví, dvě blondýny by byly hned středem pozornosti. K rybaření jsem se dostala před šesti roky, mám náročnou práci, mozek potřebuje někdy vypnout, tady je mi fajn," svěřila se Mirka. Ochotně předvedla sonar, v chytrém telefonu ukázala své největší úlovky. Copatá Lucka měla během dne několik solidních záběrů, největší kapr měřil 85 cm a vážil 11 kg.

„Je to nádhera, když po deseti minutách adrenalinu vytáhnete z vody krásnou rybu. Pohladíte ji po šupinách, zvážíte, změříte, uděláte fotku a vrátíte ji zpět. Ryby mě vlastně našly i životní lásku. Teta na svých webových stránkách jednou zveřejnila mou fotku a po několika dnech se ji ozval profesionální rybář, že mě už někde viděl. Byl to můj dávný tanečník z plesu. Náhoda, nebo osud. Člověk nikdy neví, ale momentálně chytáme ryby spolu. No, já stále začínám, on je úplně jiná liga. Toho by jste měl vyfotit," směje se sympatická dívka.

Lucie sbírá staré hrnečky, Mirka momentálně dělá řidičák na silný motocykl. „Můj přítel je velký sportovec, medaile má především z cyklistiky, ale seznámila nás jeho motorka. On měl nehodu, já ho ošetřovala. Na oplátku mi nabídl společnou jízdu po republice a já nebyla proti. Jednou si koupím vlastní, mám ráda svobodu a vítr ve vlasech," tvrdila rybářka a hned přidala podrobnosti ze setkání s Jakubem Vágnerem. „Mám společnou fotku z výstavy v Praze. Vystála jsem solidní frontu, ale mám i podpis. To bylo v roce 2019. Dokonce jsme se byly podívat s Luckou na jeho rybník v Katlově. Všem začínajícím rybářkám doporučuji. Nádhera! Svůj první prut má i moje osmiletá vnučka. Víte, někdy také nadávám, ale máme tu krásnou přírodu, tak proč bych měla jezdit s prutem do Norska? Mě stačí Chlumec, sluníčko, pás slušných lidí na břehu a šikovná neteř," prozrazuje paní Mirka z Mostu.

Rybářů tam bylo opravdu hodně, rybářky jenom dvě. Překvapily mě nejen vybavením, ale především svou životní filozofií. Všude dobře, doma nejlíp!

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček