Rychlovlak TGV zavítá v sobotu na nádraží do Ústí nad Labem

Do České republiky dorazila legendární vysokorychlostní jednotka TGV! Francouzský průkopník rychlého železničního spojení na evropském kontinentu už navštívil Prahu, kde se těšil obrovskému zájmu lidí, do 9. června bude v Brně. V pátek zamíří do Jihlavy a svou jízdu zakončí v sobotu 11. června v Ústí nad Labem.

Francouzský rychlovlak TGV zavítá v sobotu na nádraží do Ústí nad Labem. | Foto: Archiv