Takhle se svěřila zpěvačka, autorka písní i hudebnice Šárka Adámková, lídr originální pražské folk rockové party Sarah & The Adams před společným XL turné s Jankem Ledeckým, než se rozhodla bavit v létě Ústí nad Labem, Děčín, Teplice i Bílinu.

V prvních dvou městech nadchne již tuto neděli festiválky Malý Hamburk i akci Rogalo DC v Děčíně. Užijeme si je, víme-li, že si i Janek Ledecký hudbu Šárky ocení. A ona že udělá pro spokojenost jeho i publika, co může.

Multižánrový festival Malý Hamburk, Ústí nad Labem Městské sady - neděle 14. srpna:

Od 15 hodin: Pekelné koně – rockový projekt slovenských muzikantů, žijících v Praze, hudba na pomezí folku, punku, blues i country. Původní duo se nakonec ustálilo na kvartetu (kytara, basa, akordeon, bicí).

Od 16 hodin: Sabina Ludányiová – pestrý pop skvělé frontwoman, kapelu založila až po natočení svého 1. alba „Nahá“. Ač by se z názvu CD mohlo soudit, že ostatní lidé u ní jsou do počtu, jednota členů je z pódia znát. Kapela bodovala v letošní Šanci Muzikus, získala nejvíc hracích slotů ze všech soutěžících.

Od 17 hodin Sarah & The Adams – Šárka Adámková dobře udělala, když anglické texty na dvou CD vyměnila na 3. albu za ty české. Umí dokonalé melodie, zpěv má nezaměnitelný a ty silné zbraně z jejích koncertů dělají nezapomenutelnou záležitost. „Projekt Malý Hamburk podpořil Magistrát města Ústí nad Labem i další partneři – děkujeme,“ je rád teplický pořadatel Antonín Moravec.

Kde už Sarah & The Adams letos na severu Čech byli či budou:

26.6. - Teplice, Teplické terasy

14.8. - Děčín, Rogalo DC, od 15 hodin

14.8. - Ústí nad Labem, Malý Hamburk, od 17 hodin

25. 9. - Bílina, Nedělní Kafáč, od 15 hodin

25. 9. - Most, Neděle ve středu

Radek Strnad