Před deseti roky v Deníku vycházel seriál "Plním si své sny." Celkem 250 příběhů o lidech kolem nás. Ten dnešní by zcela jistě zabodoval. Sedmdesátiletý Jaromír Suchý je nejen úspěšný podnikatel, nadšený fotograf a cestovatel, ale i skvělý sportovec. K narozeninám si přál zaběhnout půlmaraton a skutečně to dokázal. V pátek 22. září odpovídal na všetečné otázky Deníku a ještě přidal krátkou exkurzi v podniku SALTEK.

Sedmdesátka je jenom číslo v kalendáři, tvrdí Jaromír Suchý. | Foto: Miroslav Vlach

Přímo se nabízí otázka. Jaké sporty jsme ve svém životě vyzkoušel?

(smích) Já jsem vlastně kluk z vesnice, narodil jsem se v Jihlavě a vyzkoušel jsem samozřejmě fotbal a hokej. Táta dokonce znal bratry Holíky. Tenkrát byly trochu jiné zimy, hokejku a běžky jsem dobře znal. V létě jsem byl u vody, bavilo mě lezení. Základku jsem, jak se říká prolezl, na průmyslovce mě zaujala především matematika. Vysokou školu jsem absolvoval v Liberci, za bytem jsem odešel do Ústí nad Labem. Teprve v důchodu jsem začal běhat, dokonce jsem krátce boxoval. Ale jenom abych si vyčistil hlavu.

Jak jste přišel na půlmaraton?

V podnikání jsem naplno zaměstnával hlavu, začátky nebyly jednoduché, pracoval jsem ve vývoji, hltal počítačový svět, byl jsem víc v kanceláři než doma. V roce 1995 jsem založil vlastní firmu. Tenkrát nás bylo pět, dnes zaměstnáváme přes 200 lidí a vyvážíme své výrobky do celé Evropy. Nechci se chlubit, ale SALTEK je největším výrobcem přepěťových ochran v ČR. V pětašedesáti jsem odešel do důchodu, firmu řídí mladí manažeři. Hodně jsem cestoval, několikrát jsem byl v Africe, ale cítil jsem, že mi chybí aktivní pohyb. Začal jsem běhat, přímo v hlavní budově podniku, kousek od recepce jsem nechal postavit lezeckou stěnu, je vysoká jedenáct metrů. Můžete si ji vyzkoušet! Mám rád výzvy, tak jsem si naordinoval k sedmdesátce půlmaraton. Změnil jsem jídelníček, přidal posilovnu, konzultoval tréninkové dávky s odborníky. Hlásím, mám splněno! Bylo to fajn, ani jsem neměl krizi, zvládl jsem to. Nyní se připravuji na půlmaraton v Drážďanech, který se běží za měsíc, ten ale bude letos můj poslední. Příští rok musím ten čas v Ústí trochu posunout.

Maraton vás neláká? Z maratonu mám přece jen respekt, ale jak se říká. Nikdy neříkej nikdy!

Naznačil jste, že rád fotíte přírodu, rád cestujete. Co ta Afrika?

(smích) To by bylo na dlouhé povídání, byl jsem tam několikrát a zažil neskutečné věci. Štípl mě štír, hledal jsem silnici po lokální povodni, opravoval auto kousek od smečky lvů. Někdy vám ukážu fotky.

Viděl jsem váš firemní časopis. Spousta mladých lidí, zážitkové akce. Nebudete podnik rozšiřovat? Kdybych byl mladší, hned bych k vám šel.

Na věku vůbec nezáleží, u nás najdou uplatnění všichni, co něco umí. A těm nabízíme taky něco navíc – lezeckou stěnu, společné zážitkové akce, mimochodem, ty si navrhují a organizují zaměstnanci sami. Ve výrobě máme více žen než mužů, protože jsou šikovnější na drobné práce. V našem vývoji a zkušební laboratoři jsou převážně mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé. Naše laboratoř nedávno získala certifikaci od německé certifikační autority VDE, na což jsem velmi hrdý. Chcete ukázat naši zkušebnu, kde si „vyrábíme“ blesky? Práci robotů? Laserové svařování? Průmysl 4.0? Rád Vás provedu. Máme a děláme tu zajímavé věci. Nová budova nám začíná být malá, potřebujeme rozšířit sklady a kanceláře. To ale bude výzva pro Ty mladší kolegy.

Zase se vracím ke sportu. Zátopkovo heslo se dostalo i do písničky. Jaké heslo máte Vy?

(smích) Sedmdesátka je jenom číslo v kalendáři.

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček