Život s sebou přináší různé slasti, ale i strasti. Často se ptáme: proč? z jakého důvodu? co s tím? Každý z nás má nějaké to tajemství. Sandra, která se narodila v Ústí, a od tří let žije ve Štětí, by ráda poznala svého biologického otce. O svůj příběh se podělila se čtenáři Deníku. Třeba jejího otce znáte a pomůžete jí ho najít….

Sandra hledá svého otce, který pracoval na ústeckém stadionu. | Foto: se souhlasem Sandry Urbánkové

Po dvou letech bych ráda znovu zkusila najít svého biologického otce, který možná nemá ani tušení, že by mohl mít dceru.

Hledám muže, dnes cca kolem 50 let (možná mu je i více), který kolem roku 1993 dělal na ústeckém zimním stadionu v restauraci číšníka. Jménem by měl být na 98 % Petr. Tehdy byl vysoký, hubený a okatý. Měl by znát Martinu, za svobodna Strakovou, které v té době bylo cca 18 let. Zkouším samozřejmě i jiné cesty, ale než se někde doberu k možnému záběru, zkusím to znovu i tady. Měl by to být můj otec.

Nechci nic. Nechci Ti zničit rodinu, pokud nějakou máš. Nechci Ti zasáhnout do života. Chci jen zjistit, jestli o mně víš, a jestli jsi mě někdy hledal. Třeba jsi mě nechtěl, to já nevím, ale chci to zjistit. Chci jen vědět, kdo jsi a jaký jsi.

Taťku, co mě vychoval mám, díky němu jsem taková, jaká jsem. Zajímalo by mě, jakou máš povahu a kolik toho po Tobě mám. Půl života jsem strávila přemýšlením. Ale i tak, nepřestanu hledat. Moc všem děkuji za pomoc.

Sandra Urbánková (sandraurbankova@seznam.cz)

Zdroj: Janni Vorlíček