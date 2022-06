„Mezi největší taháky 21. ročníku patří oblíbená Mucha z Brna, Schodiště roztančí, nadchne punkové Totální nasazení i dobří liberečtí punkoví Kohout plaší smrt. Jak je u Útulek Festu běžné, želízka má v programu lokální scéna, veselý Točílas i mladý objev Demowave. Travnatý areál roztančí osvědčený zahraniční host, Die Ukrainiens z Drážďan. Kompletní obsazení kapel s časy jejich hraní je na webu Bandzone, lístky má v předprodeji do 9. června online web www.VstupenkyUsti.cz; originální lístek má v Ústí i čajovna U vysmátý žáby za hotelem Vladimir, restaurace Praha Střekov, Kukang Coffee v Pařížské i přímo pořádající kemp. Na místě za 390 Kč, děti do 6 let včetně zdarma. Kemp je ideální k výletům do okolí, lze tu spát, má dětské hřiště i molo, kde zakotvíte plavidlo. Jen auta nechejte na horním parkovišti u hlavní silnice, dál je třeba jít pěšky - je to kousek,“ hlásí Póža, druhý hlavní pořadatel benefice.

Výtěžek (už 640 000 Kč) vždy pořadatelé změní na krmení. Podpoří Ústecký útulek Severní Terasa, spolek Felisicat pečující o opuštěné kočky i Psí domov Řepnice.

Na otázky ke Schodišti odpovídal Vráťa Horčík, zpěvák i kapelník.

Představíte Schodiště, co se měnilo od dob, kdy si říkalo Nahoru po schodišti dolů band? Je to tak dnes jednodušší?

Kapela se měnila z Nahoru po schodišti dolů bandu na Schodiště v roce 2005, po odchodu jednoho ze dvou zakládajících členů, bubeníka i textaře Marka Brodského. Ze staré sestavy zůstalo tvůrčí jádro, frontman Martin Doktor Krajíček, saxofonista Vláďa Cihelka, akordeonista Mirek Klíma i basista Vráťa Horčík, tedy já. Za hlavní důvod změny jsme uváděli, že s kratším názvem budeme mít levnější plakáty… Sestavu doplňují klarinetista Jaromír Linhart, kytarista i manažer Ondra Fencl i bubeník Jakub Homola.

Říkali jste si dle legendární humoristické knihy. Byla to vždy pro členy kapely povinná četba, či už dávno ne? Co dala vám?

Povinná četba úplně ne, v minulosti bylo v kapele samozřejmost ji znát. Byla to dost legrace. Doktor Krajíček kdysi coby antikvariátník potkal autorku knihy Bel Kaufman. Ale nějak jí nestihl říct, že je v kapele, která si od ní půjčila název.

Mával covid Schodištěm?

Že by mával, se říci nedá. Prostě se nehrálo, to nás štvalo. Dělali jsme domácí verzi klipu k naší starý písni Blbá náhoda, která v čase svého vzniku byla o nemohoucnosti cestovat ven kvůli železné oponě. V době, kdy jsme trčeli zavřeni doma kvůli lockdownu, to mělo jiný rozměr. Do streamovaných koncertů jsme se nehrnuli, zkusili jsme to jen jednou. Bylo to fajn, ale živý hraní i kontakt s lidmi nahradit nejde.

Kam se kdy Schodiště dostalo nejdál, za kopečky?

Jsou výše zmíněné kapely pro něj běžní spoluhráči na festivalech? Nejdál za kopečky? Asi do Dánska, to bylo nejdál. Pak sme ještě hráli ve Švýcarsku, Německu a Rakousku. Ale kapelu jako jsme my nemá moc cenu exportovat, texty jsou u nás polovina úspěchu, bez nich to nemá moc cenu lidem servírovat, i když tancovat se na nás dá dobře i bez toho, to zase jo.

Jak to má Schodiště se psy i kočkami?

Já jsem kočičí, mám doma kocoura Luise, hodně přes zvířátka je saxofonista Cihla, má kočky i psa, jinak myslím, už nikdo další nic nechová.

Kdy vyšel zatím poslední song Schodiště?

Posledních songů vyšla celá hromádka současně, tedy naše poslední CD Kupředu! v roce 2020. Stačili jsme ho jen tak tak pokřtít a vypuknul covid… Autorsky se na něm vyřádila většina kapely.

Už se rýsuje novinka?

Ještě ne, nám to trvá dlouho, než poskládáme materiál v takový podobě, kdy si za ním stojíme a chceme ho vydat. To samý s klipy. Už nějakou dobu mám rozpracovaný jeden, jeho dokončení visí na mě. To je ten největší zádrhel.

Ondřeji, snažím se najít, kde všude právě hraješ, váže se mi k tomu zásadní otázka: Proč? Je to spíš radost, touha po pestrosti, nutnost v těchto divných časech živit rodinu?

Otázka byla na Ondru Fencla, odpovím za něj: Ondra je blázen, jinak by nemohl hrát v tolika kapelách současně. Ba ne, Ondru to baví, muzikou žije. A současně se muzikou i živí. A muzikou se může v dnešní době živit jenom blázen. Tak platí, co jsem řekl na začátku.

Umíš si představit, že až se na Ukrajině „vyčasí“, že Schodiště pojede tam bavit? Dělat tam po těch hrůzách radost, už se ti v hlavě klubou písně, co jim věnuješ?

Každý z kapely se snažil pomoci po svém. Ale že bychom se tam vydali jako kapela, myslím nehrozí. Asi tomu velkou váhu nepřikládám, jet někam hrát. Pomoci něco postavit, opravit, znovu budovat, přispět penězi, materiálem, to je pro mě reálná pomoc, tu budou potřebovat. A hlavně společensko - politickou proměnu. Ale to je už jiný příběh.

Co Schodiště drží pohromadě, co prestižního ho čeká?

Pohromadě nás drží hudba. To, že nás to baví i po těch letech, že tomu dobrovolně i s radostí dáváme čas i energii. Že když vylezeme na pódium, cítíme, že to funguje. A že se nám to od našich fanoušků i posluchačů vrací zpátky. Jako prestižního bych to asi nenazýval, pro prestiž to neděláme. Těšíme se hodně do Chotěmic k Vaškovi Koubkovi, na jeho legendární statek, kam se co rok s radostí vracíme, potom třeba i na Čeřínek Fest, co pořádá Jurda z Divokýho Billa. Prostě vůbec na léto, na venkovní hraní, to má úžasný kouzlo…

Radek Strnad