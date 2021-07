Ráno při snídani byla bouřka, ale předpověď slibovala, že po osmé už by se mělo vyjasňovat. No vyjasnilo se tak, že když jsem byl ve stavebninách DEK v Břeclavi, tak práskal jeden blesk za druhým a voda se valila rychlostí dvě až tři promočená trička za minutu. Naložil jsem tedy fólie a vyrazil za partou. Na místo dorazili tou dobou i přátelé z Jihlavy. Ti nakonec byli více platní jinde, protože měli jen půjčit výtah na materiál na jinou stavbu, ale nakonec tam zůstali a materiál dopravovali na střechu hlavně oni.

Takže střecha Janoškových byla na Jindrovi Beranovi, Petrovi Hofírkovi a jeho synovi a nám podavačům v podání rodinných příslušníků a mé maličkosti. Petr připravoval háky na okapy, Jindra založil první řadu a kolotoč lezení na střechu a dolů kvůli dešti a bouřkám, které k nám přicházely pravidelně nejpozději hodinu po vylezení nahoru. Chíli trvá, než alespoň mírně oschnou. I tak se ve žlábcích tašek bylo pořád vody dost a tak stále tekla dolů. Dokončení první poloviny střechy jsem bohužel nemohl zaznamenat zaznamenat fotkou z ulice, jelikož jsem tou dobou už byl taky nahoře na střeše.

Chození po střechách není zrovna můj šálek kávy, ale čas, okolnosti a všechno prostě nakonec donutilo i mne být na žebříku, v polovině, i na samotném vrcholu střechy. Velkou výhodu takové práce je, že člověk už nemusí myslet na posilovnu. V řetězu za ten den nám prošlo rukama několikrát zhruba 5 tun tašek. V balích po pěti jsme je nosili na zemi i na žebříku, dokud nám pomáhala parta z Jihlavy. A to i Luďkova dcera ! Později, když už jsme zůstali sami, pomáhali i otcové a dědové, tak jsem podávali nahoru zbytek po dvou nebo jednotlivých taškách. Odolnost lidí tady se dá popsat i tak, že děda, který může podávat jen jednou rukou, vyleze nahoru na střechu a podává tašky. Všichni kdo můžou, se zapojí. Založila se druhá polovina a… přišel déšť, takže schovat a zase čekat. A tak pořád dokola.

Odpoledne přijel lidem zahrát a zazpívat Jiří Zonyga s houslistkou Klárou Vojáčkovou alespoň trošku dát zapomenout na to všechno hrozné a strašné. Ve stanu mezi lidmi jsme si vyslechli opět pár osudů, setkali se s lidmi, kteří přišli o střechu nad hlavou. Slyšeli jsme ale hlavně velkou pochvalu na záchranáře z Rakouska, kteří tu byli hodinu po zkáze a zachraňovali. Velkou pochvalu na celý náš záchranářský systém. Je důležité, že systém pro zachraňování lidských životů u nás funguje na vysoké úrovni. Lidem se přidělovala jen čísla, totožnost se zjišťovala až později. Takže víme, že Filip, jehož zavalila autoplachta na zahradě, měl číslo 5.

Prošel si peklem a jeho anděl strážný měl toho dne hodně napilno. V plánu ještě ráno byla dodělaná střecha a přesun do Moravské Nové vsi za Salajkovými, pustit se do jejich střechy. Bohužel se tak stane až dnes. Po vydání postu na facebooku, kterou jsem dával v neděli, že na pondělí sháníme práci, abychom to nemuseli řešit na místě, se pořád někdo zoufale snaží si sehnat pomoc pro sebe či rodinu nebo své známe. Bohužel lidí ubývá, více jich odjíždí než přijíždí. Snad zase o víkendu dorazí, kdo bude mít ruce, nohy… ale hlavně chuť pomáhat. Všude se píše, že jsou potřeba hlavně řemeslníci. Jenže je stále potřeba i té pomocné síly. Podávání materiálu, přiřezávání, uklízení a tak pořád dokola. V každé vsi na obecních úřadech budou vědět, kde je třeba pomoci.

Bohužel už odjíždí stále více hasičů a vojáků a sil bude stále ubývat. Omlouvám se, že jsem nestihl napsat včera, únava prostě přišla nemilosrdně a uzemnila mě na polštář. Ranní probuzení ve čtyři ale vypadá optimisticky, venku nefouká a nejsou vidět mraky. Tak tedy krásný den všem a myslete na zdejší lidi. Kdo můžete, vydejte se sem pomoci. Stojí to za to. Pomáhají tady i děti. Kluci rozvážejí pití a dělají od rána do večera. Jejich prázdniny ale budou nezapomenutelné a díky tomu, jak berou za práci už teď, to budou mít v životě jednoduší.

Štěpán Tóth