V minulých dnech přinesl jeden z dobrovolných spolupracovníků Muzea města Ústí nad Labem Martin Hricko zajímavý nález. Učinil ho na konci loňského roku při cestě kolem Bukové hory nedaleko zaniklé obce Vitín. Při chůzi v opuštěném lesním terénu se náhle propadl do jámy, kterou v první chvíli považoval za zvířecí doupě. Vlastně měl pravdu, ale i když se podobné jámě svého času říkalo Fuchsloch. tedy liščí díra, tak se v ní skrývalo něco mnohem nebezpečnějšího než liška, byl to Werwolf čili česky vlkodlak.

Nález Martina Hricka, objevený pod Bukovou horou. | Foto: Jiří Preclík

V tomto případě se ale nejednalo o žádné mýtické zvíře, ale nejspíše o úkryt, který si na konci 2.světové války vykopali a připravili příslušníci německé nacistické organizace Werwolf. Tu němečtí nacisté připravovali od ledna 1945 pro zpravodajskou a teroristickou činnost na území, které v brzké budoucnosti obsadí spojenecké armády. Pro tyto aktivity nacisté cvičili hlavně příslušníky Hitlerovy mládeže nebo Svazu německých dívek, ale i další skupiny osob. Na Ústecku bylo nejvýznamnější výcvikové centrum Werwolfu na zámku v Krásném Březně v Ústí nad Labem. (Pozn. red.: psali jsme o tom zde). Další blízké výcvikové centrum bylo ale také v Děčíně – Podmoklech.

Nebezpečný konec války

To, že tento kraj byl na jaře roku 1945 opravdu neklidný a nebezpečný, dokládá například osud samoty Kohlloch nedaleko Vitína. Ta byla několikrát přepadena ozbrojenými muži, aby ji nakonec obyvatelé sami dne 15.června 1945 opustili. Za týden nato 23.června 1945 byla samota vypálena sovětskými vojáky za přítomnosti čs. policie, aby nemohla sloužit jako základna ozbrojeným skupinám, které se stále v okolí vyskytovaly. A co nám dokládá, že se jednalo o pozůstatek nacistické organizace Werwolf? Jednak by to měl být tvar oné jámy, který odpovídá nákresu úkrytu pro sedící osobu z dobové příručky pro členy Werwolfu. Ale pak to bylo také několik drobných předmětů.

Vlkodlaci měli hnízdo v Ústí!

Dvě malé lžičky a dvě vidličky, přičemž na jedné vidličce je nápis „3.Kegelpreis 1938“ (tedy česky 3.cena v kuželkářské soutěži z roku 1938) a pak je tu také dochovaný sice poškozený, ale stále zřetelný stranický odznak NSDAP. Nejsou to sice přímé důkazy, ale jednoznačně nám nalezený objekt zařazují do let nacistické okupace a z kontextu se pak jeví objev jako skutečný pozůstatek aktivit nacistických „vlkodlaků“. Jedná se tak o svým způsobem jedinečný přírůstek muzejní sbírky, o který se se Martin Hricko osobně zasloužil.

Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí n. L.

Mohlo by vás zajímat: Jezero Milada láká k procházkám. Vznikne tu i cyklostezka