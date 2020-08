V areálu tenisového oddílu TJ Jiskra Velké Březno se v úterý 25. srpna uskutečnil 6. ročník regionálního stavovského tenisového turnaje „O pohár České advokátní komory“. Turnaje se zúčastnilo jedenáct dvojic z řad advokátního stavu, dalších právnických profesí a přátel advokacie.

Šestý ročník advokátního turnaje absolvovalo 11 dvojic. | Foto: Z. Grus

Jedenáct dvojic bylo rozlosováno do tří skupin a následně podle výsledků ve skupinách došlo k jejich nasazení do „tenisového pavouka“, který se stal osudný hned několika favorizovaným dvojicím. Čekalo se, zda turnaj opět vyhraje dvojice Vejlupek – Suchý, ale ta již v semifinále narazila na dvojici Grus – Košťál, která je do finále po výsledku 6:1 nepustila. Pravděpodobně únava vítězné dvojice zapříčinila jejich překvapivou porážku ve finále, když za stavu 5:0 a možnosti dvou mečbolů, měla vítězství na dosah. Pro účastníky turnaje bylo opět zajištěno profesionální zázemí. Gratulujeme Jaroslavovi Koutskému a Petrovi Veselému k jejich prvnímu vítězství na tomto turnaji a těším se za rok na ještě napínavější finále.