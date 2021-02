Jak pečovat o osobu s Alzheimerovou chorobou

Pondělí 15. února od 17.00 hodin - online beseda

V rámci této online besedy se dozvíte základní informace o Alzheimerově chorobě a o tom, jak pečovat o osoby, které tato nemoc postihla. Zároveň vám během besedy představíme připravovaný kurz „Pečujeme důstojně“, který se této problematice věnuje podrobněji. Zmiňovaný kurz, realizovaný v rámci evropského projektu „Pečujeme o ty, kteří pečují“, je pro pečující osoby zcela ZDARMA. Projekt i kurz probíhají v Ústí nad Labem, respektive v Ústeckém kraji. Na základě registrace na emailu rezervace@svkul.cz obdrží registrovaný zájemce přístup do konferenční místnosti zdarma.

Jak se stravovat při izolaci a nezbláznit se

Středa 17. února od 17.00 hodin – online přednáška

Pokračování cyklu Zdravé porce – zdravé Já se Simonou Vrabcovou a Libuší Davidovou na současné aktuální téma. Široká veřejnost neví jak se s celou situací popasovat a tak rady a postřehy se mohou hodit nám všem, kterým jde váha nahoru. Součástí bude i vzorový jídelníček. Na základě registrace na emailu rezervace@svkul.cz obdrží registrovaný zájemce přístup do konferenční místnosti zdarma.

Jak si udržet optimismus

Středa 24. února od 17.00 hodin

Zima je dlouhá, k tomu prožíváme náročné období spojené s mnoha omezeními, nejistotou, vstřebáváme nedobré zprávy. Právě teď je potřeba myslet pozitivně a podpořit tím naše zdraví. Jak posílit psychickou odolnost a co nám může pomoci zvládnout krize? Jak nejlépe relaxovat a kde v zimě čerpat energii? Pokud nad tím přemýšlíte, přijďte s námi sdílet do online skupiny. Psychoterapeutka Lenka Hlavičková vysvětlí, co s námi krize dělá a přinese tipy z praxe, jak nepodlehnout pesimismu. Na základě registrace na emailu rezervace@svkul.cz obdrží registrovaný zájemce přístup do konferenční místnosti zdarma.

Marta Vodná - public relation SVKUL