Svaz knihovníků a informačních pracovníků i v letošním roce pokračuje v tradičním oceňování nejlepších čtenářů. I když je jedním z hlavních kritérií soutěže celkový počet výpůjček za uplynulý kalendářní rok, každý ročník je jinak tematicky zaměřen. V letošním roce se s ohledem na omezený provoz knihoven Čtenář roku hledá mezi čtenáři e-knih.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ze svých čtenářů vybrala Milana Svobodu, který si v roce 2020 vypůjčil celkem 56 e-knih. Kromě toho, že drží prvenství v počtu vypůjčených e-knih, nedá dopustit ani na klasické tištěné knihy a pravidelně tak v současné době využívá i služeb výdejních okének knihovny. Jedná se o dlouholetého čtenáře, který je Severočeské vědecké knihovně věrný od roku 1994, kdy se do Ústí nad Labem přistěhoval z Kladenska. Sám to potvrdil slovy: „Jakmile jsem se přistěhoval do Ústí, hned jsem si udělal průkazku do knihovny.“

Vůči e-knihám byl Milan Svoboda sice ze začátku trochu skeptický, postupně jim, především kvůli omezení provozu knihoven z důvodu pandemie koronaviru, přišel na chuť. Na e-knihách mu vyhovuje především rychlost půjčování, dostupnost, skladnost a možnost vypůjčit si nejnovější tituly v době, kdy ještě nejsou dostupné v tištěné podobě. Z 56 titulů, které si v uplynulém roce vypůjčil, mu nejvíce utkvěla v paměti kniha Plachetnice na vinětách od Jiřího Hájíčka.

Předání ocenění nejlepšímu e-čtenáři Severočeské vědecké knihovny proběhlo v komorním duchu za účasti ředitelky knihovny Jany Linhartové a městského radního pro kulturu Martina Krska. Kromě toho, že Čtenář roku obdržel několik knižních publikací, roční registraci do knihovny a dárkové předměty od Ústeckého kraje, knihovny a magistrátu města Ústí nad Labem, byl zároveň nominován do krajského kola soutěže.

„Jen pár hodin po předání ocenění našemu ústeckému e-čtenáři rozhodl Svaz knihovníků a informačních pracovníků o výherci krajského kola, kterým se k naší velké radosti stal opět pan Svoboda. Oficiální vyhlášení krajského kola, které proběhne za účasti zástupců Ústeckého kraje, je předběžně naplánováno na druhou polovinu dubna. Vše bude ale samozřejmě ještě upřesněno s ohledem na vývoj pandemické situace,“ oznamuje ředitelka knihovny Jana Linhartová.

„Vítězstvím v krajském kole získal pan Svoboda nominaci na celorepublikové ocenění Čtenář roku 2021. V případě, že by zvítězil, putovalo by toto ocenění již druhý rok po sobě k nám do Ústí nad Labem, loni totiž v kategorii čtenář-učitel zvítězila ředitelka ústecké Speciální základní školy Pod Parkem Martina Brhelová,“ doplňuje Jana Linhartová.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL