V loňském roce například knihovny své nejlepší čtenáře vybíraly mezi příznivci e-knih, letos hledají své nejvěrnější čtenáře, tedy čtenáře, kteří měli v uplynulém roce nejvyšší počet výpůjček v kombinaci s největším počtem návštěv knihovny. Podmínkou je, že nominovaní čtenáři musí být v knihovně registrováni před rokem 2020.

Do soutěže se tradičně zapojila i Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, která mezi svými čtenáři vybrala pana Luboše Štilla. „Pan Štill je vášnivým čtenářem, který knihovny navštěvuje od dětství. Služby ústecké knihovny začal využívat v osmdesátých letech minulého století, kdy ještě naše knihovna fungovala pod názvem Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého,“ říká ředitelka krajské knihovny Jana Linhartová.

I přes omezení provozu knihovny vlivem pandemie zde měl pan Štill v uplynulém roce 161 návštěv, během nichž si celkem půjčil 546 dokumentů. Protože preferuje především naučnou literaturu, nejčastějším oddělením, které v knihovně navštěvuje, je Vědecká půjčovna. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří strojařina, medicína a sport, rád si však rozšiřuje obzory i v dalších oborech a aktivně se zajímá o novinky v knihovním fondu. Přednost dává pan Štill především klasickým tištěným knihám, ale v knihovně si půjčuje i e-knihy. Zároveň je pravidelným návštěvníkem cestovatelských besed a dalších akcí, které knihovna pořádá.

Ocenění nejvěrnějšímu čtenáři Severočeské vědecké knihovny předala ředitelka Jana Linhartová, ústecký Čtenář roku byl zároveň nominován do krajského kola soutěže. „V případě, že by pan Štill v krajském kole zvítězil, získal by nominaci na celorepublikové ocenění. Naše knihovna by si tak na úrovni kraje připsala symbolický hattrick, neboť poslední dva roky v tomto kole zvítězil námi nominovaný čtenář,“ doplňuje Jana Linhartová.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL