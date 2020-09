Severská romance Ervína Dostálka. Navštívil Bergen i vodopád Voringsfosen

Čtenář reportér





Ano, zájezd na sever Evropy s tímto názvem, se opravdu uskutečnil. A byl jsem jeho účastníkem. Letecky z Prahy nad dánským ostrovem Bornholm do Stockholmu, odtud do Osla a pak už menším letadlem přes zasněžený a liduprázdný Skandinávský štít na norský ostrov Karmoy do města Hagesund s úvodním poutačem na letišti: “Vítejte v domovině vikinských králů (Willkommen in Karmoy – Homeland of the Viking Kings)“.

Ervín Dostálek v norském přístavu Bergen. | Foto: Archiv E. Dostálek