Po celé léto mohly kapely a hudební projekty z Ústeckého kraje posílat své písně do soutěže “Zahraj v Nároďáku, natoč singl”, kterou pořádá kulturní platforma Scéna Aussig ve spolupráci s Kulturním střediskem města Ústí nad Labem. Z přihlášených vybrala porota šest nejlepších. Ti zahrají 22. listopadu v Národním domě, vítěz si odnese možnost natočit v příštím roce singl v ústeckém Tajným studiu.

Ilustrační foto | Foto: VLM

V prvním kole, které spočívalo v poslání dvou nahrávek a jednoho videa, se do soutěže přihlásilo 25 projektů z celého kraje. Porotu složenou ze zástupců Scény Aussig a KSULu nejvíce zaujala šestice postupujících. Ti se představí v rámci speciálního večera. Zahrají grungeový písničkář Evan the Thief, popový Šimon Koleček, dark-popová Lada Jaffe, písničkářka s kapelou Kate Maple, atmosférická kapela MEA a dream-popová Meluzína.

„Byl jsem zvědavý, jak se soutěž vyvede, kdo všechno pošle své věci, a jestli něco objevíme. To se myslím povedlo. Z finálové šestice mám velkou radost. Jsou tam především mladí a začínající hudebníci, kteří už ale mají jisté kvality a potenciál. Rád bych pozval na showcase nejen potenciální nové fanoušky, ale i lokální promotéry a organizátory. Třeba tam objeví vystupující pro svůj festival nebo klub. Kdyby se podařilo, aby to pro kapely tímto neskončilo, ale naopak začalo, to by bylo hezký.“ plánuje Jiří Poživil ze Scény Aussig.

FOTO: Muž s nožem přepadl pumpu v Drážďanech. Poznáte ho?

„Součásti mise Kulturního střediska je podpora místní hudební scény. V rámci její podpory se snažíme ke známým, u nás hrajícím interpretům, zvát zajímavé předskokany z Ústí nad Labem a jeho okolí. Také jsme odstartovali naší novou dramaturgickou linku s názvem FRESH! Pokud tedy před některou z našich akcí uvidíte tuto značku, tak si akci nenechte ujít – vždy se bude jednat o to nejaktuálnější, co u nás v kultuře můžete najít. A letošní Showcase představuje to nejčerstvější co se letos na poli místní hudby urodilo!“ říká k akci vedoucí programu a propagace KSUL.

Zas a znova. Řidiči do Německa opět stojí v kolonách, na vině jsou kontroly

V rámci večera vybere porota jednu kapelu nebo projekt, který v roce 2024 natočí singl ve spolupráci s producentem Janem Brambůrkem. Ten v minulosti spolupracoval například s Krucipüskem, Vypsanou fiXou, Houpacími koňmi nebo řadou předních projektů z české nezávislé scény. Diváci na místě také budou moci hlasovat pro svého favorita, který si odnese diváckou cenu. Akce se uskuteční 22. listopadu od 19 hodin v Národním domě. Vstupné je dobrovolné. (jpp)

Zdroj: Martin Mudroch