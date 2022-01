Kamenná stavba není vysoká (7- 8m), objímá ji točité dřevěné schodiště, na plošinu vystoupáte po sedmačtyřiceti schodech. Věž byla postavena v roce 2010 v lesoparku na Malém sedle. V pátek 31.prosince bylo nebe na chvilku neskutečně modré, za dvě hodiny to už nebyla pravda. Pamětníci se kochali pohledem na obnaženou Mariánskou skálu, děti počítali červené střechy, pejskaři proháněli své chlupaté mazlíky.

„Tuhle část Střekova dobře znám, chodila jsem tu do školy. Z kostela je vidět jenom špička, tamhle dole bylo malé divadlo, kousek dál byl baletní sál, nad ním koupaliště," vzpomíná usměvavá paní. Mladá dvojice hledá dalekohledem Větruši, vysoký pán vychutnává svou poslední cigaretu. Prý už nebude kouřit, slíbil to o Vánocích dětem. U ohniště pod vyhlídkou je nařezané dřevo, cesta vedoucí do lesa byla plná čerstvých stop. Ještě pár fotek na památku a rychle zpět ke schodišti, za pár hodin tu bude nový rok. Snad bude veselejší, než ten covidový.

Miroslav Vlach