Na otázku, proč chce film zveřejnit tak brzy po jeho premiéře, odpovídá: „Film jsme natočili už v roce 2020 a myslím, že pro jeho zveřejnění je nejvyšší čas. Každý, kdo chce, si nyní může film najít a pustit na YouTube. Není už na co čekat,“ dodává bez dalšího vysvětlení Rosendorf.

„Král Buran, Mluvka, Ani Baba a další jsou pouhými pohádkovými postavami. Ano, chovají se jako hovada, ale jde jen o smyšlený příběh. Nevěřím, že by si něco takového mohl někdo vztáhnout na sebe.“

„Žaloby? Tak té se určitě nebojím,“ říká se smíchem autor scénáře, producent, rekvizitář a jak sám říká, taková děvečka pro vše, co je třeba zařídit, Miroslav Rosendorf.

Filip NuckollsZdroj: Miloš Bureš"Vždy se rád setkám s úletem. Úlet je to, co člověka odděluje od lidí. Neboť úlet ke zrodu nutně vyžaduje skutečného aristokrata ducha, který zavrhl život ve věčném polykání a honění se za mamonem. Pouze takovýto svobodný člověk může svůj veškerý duchovní potenciál vrhnout na úzkou cestu úletu. Není pak na světě přesnějšího zobrazení reality, než je úlet. Setkání s úletem je vždy svátkem a nutí k radostnému zvolání Ejhle, člověk," říká známý především divadelní režisér Filip Nuckolls.

Jedním dechem pak ještě dodává: „Punk's Not Dead.“

„Hrál jsem již v mnoha šílenostech, ale tato byla zcela výjimečná - kromě politického akcentu i skvělým realizačním týmem a kouzelnými lokacemi. K mojí práci navíc patří dokázat se společensky, umělecky a historicky znemožnit. Když jsem se dozvěděl obsazení, neváhal jsem ani vteřinu. Ukázalo se, že to byl krásně strávený čas ve skvělé partě a se spoustou srandy,“ říká Tomáš Karger, který ve filmu dostal roli Komorníka bez prověrky. Jana Zadražila diváci ve filmu uvidí v roli loupežníka Ani Baby, který mimo jiné rozdává lidu koblihy.

"Jen historie ukáže, jestli se touto rolí znemožním či nikoli, ale už teď je mi to srdečně jedno," dodává herec.

Jan Potměšil si ve filmu Hatefree studia zahrál už podruhé, tentokrát dostal roli, kterou by nikde jinde nedostal a určitě už nikdy nedostane.

„Nekejvnul jsem ani Lucasovi, ani Spielbergovi, ale dvojici Nuckolls-Rosendorf jsem odolat nemohl. Po přečtení scénáře jsem zavětřil fenomenální celosvětový úspěch, minimálně oskarovou nominaci a s tím samozřejmě spojené ohromné výdělky. Nadchla mě možnost vyzkoušet, zda je ve mně, známém a oblíbeném herci charakterních postav, síla zahrát i jednu naprosto bezcharakterní. Jde bezpochyby o vrchol mé herecké kariéry. Stejně jako Hanks dostal Forresta Gumpa, Štěpánek Jana Husa nebo Švorcová Ženu za pultem, získal jsem i já, svoji životní roli,“ říká se smíchem Petkov, který stál naposledy před filmovou kamerou počátkem osmdesátých let v dětských rolích a dodává: „A hlavně jsem si chtěl užít ohromnou legaci s prima partou.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.