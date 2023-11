/FOTO/ Stoletý stroj na výrobu lahví, poslední svého druhu v Čechách, se v minulých dnech po náročném transportu zařadil mezi technické památky Muzea města Ústí nad Labem. Bezmála deset tun vážící kolos připomínající mnohorukého pavouka stěhovali muzejníci na dvakrát, první pokus zmařila nečekaně velká hmotnost zařízení.

Nakládka stroje Owens v Dubí. | Foto: Jiří Preclík, Muzeum města Ústí nad Labem

„Tento automatický stroj vyvinutý v USA roku 1905 vynálezcem Michaelem J. Owensem přinesl revoluci do výroby lahví. Zatímco ručně byl dělník schopen v nesmírně těžkých podmínkách vyrobit kolem padesáti lahví denně, automat značky „Owens“ jich zvládl i víc než tři tisícovky,“ poznamenal kurátor sbírky lahví Jakub Doležel, autor nedávné ústecké výstavy Flaška o dějinách sklárny v Ústí nad Labem. Ta byla založena roku 1876 coby největší lahvárna v Rakousko-Uhersku. Ústecká sklárna fungovala do roku 1997 a před čtyřmi lety opuštěný areál podlehl demolici.

Do Čech Owensova novinka dorazila krátce před první světovou válkou. Ústecká sklárna spustila první stroj roku 1913. Jediný známý dochovaný exemplář muzejníci objevili v Dubí před sídlem sklárny Union Lesní Brána. „Stojí tam pod širým nebem jako pomník už od osmdesátých let, je notně zrezivělý, doslova se rozpadá před očima a některé části už mu chybí. Přesto je to mimořádná technická památka, která si zaslouží muzejní péči. S majitelem jsme se dohodli na trvalé zápůjčce,“ poznamenal vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

Na D8 u Habrovan vzplál kamion převážející elektroniku. Dálnice byla uzavřena

Tento konkrétní stroj vznikl v roce 1929 v licenční výrobě v Berlíně pro sklárnu Fischmann a synové v Dubí. Pracoval nepřetržitě neuvěřitelných 53 let. Roku 1982 ho skláři odstavili jako vůbec poslední provozovaný Owens v Československu a po vyřazení putoval rovnou na pomník. Dokonce o něm tehdy vznikl i dokumentární film. Stroj muzejníci uskladnili v suché hale, kde mu společnost činí Schichtovy unikátní vodíkové kompresory z roku 1911 nebo Schichtova akumulační parní lokomotiva z roku 1929. Tady projde základní konzervací a bude čekat na příležitost k vystavení v plánované průmyslové expozici v Ústí nad Labem.

Václav Houfek

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček