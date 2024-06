Klasik by řekl, normální škola. Rodiče chválí učitelský sbor, školník Schwarz se překonává, kroniky jsou plné barevných zážitků, krásné stromy zdobí areál, který má čerstvý sestřih. Skákací hrad ledacos naznačoval, stánky s občerstvením tu normálně nestojí, u hřiště byl ohromný bílý stan, divadelní scéna lákala k zamyšlení.

Vzácní hosté, vtipný komentátor odtajňuje mimořádnou akci. Škola v Brné ve čtvrtek 20. června oslavila padesátku. Dlouhý program začínal poděkováním, rodiče tleskali bývalé ředitelce Libušce Renové, která je duší celé akce, nová ředitelka Alena Diusová dostala krásnou kytici od primátora města Ústí nad Labem Petra Nedvědického.

Šikovné děti z dramatického kroužku nastudovaly svéráznou pohádku, které měla i zajímavá název. Království zlozvyků! Náročný divák by možná pronesl, že to byl spíše muzikál, známé melodie doprovázely napínavý děj. Skvětý text, úžasná královna, poučný závěr. V bílých dresech pózovali páťáci, letos zde končí, příští rok je přivítá jiná škola.

Do svátečního areálu přicházeli během odpoledne rodiče, dojaté babičky, bývalí žáci, zaměstnanci, učitelé, sourozenci, hosté, zvědavci. Několik stovek vděčných diváků chválilo představení těch nejmenších, ředitelka odpovídala na otázky.

Škola slaví padesátku. Je tu někdo, kdo tu jako dítě začínal a později spojil svůj život se školou?

Já tu jsem pět let, to je spíše otázka na naší legendu paní Renovou, ale mám takový dojem, že do školy sem chodila bývalá kolegyně Zdenička Topinková. Určitě si prohlíží staré kroniky a vzpomíná.

Síň slávy je opravdu výživná, kdo se stará o ty kroniky? Napočítal jsem jich dvacet!

To je práce paní učitelky Lucie Horské, ta každý výlet, akci, výročí sleduje, soustřeďuje dokumentaci, přidává komentář. Nejdál děti byli v Londýně, máme tu úspěšné sportovce, tanečnice. Náš bývalý žák Petr Šulc studuje v Irsku, Barunka Hnízdilová v Kanadě. Momentálně tu je sto dětí, samozřejmě hlavně z Brné, další sem dojíždí z Církvic, Sebuzína, Svádova a Střekova. Jsem ráda, že se jim tu líbí. Ve sborovně je osm učitelek a dvě asistentky.

Prošel jsem několik tříd, chválím výzdobu, vybavení, zajímavé nápady. Jaké máte plány?

Jsem ráda, že tu byli zástupci města Ústí nad Labem, sami mohli posoudit, co škola potřebuje. Především zateplení budovy a nová okna. Projekt na novou tělocvičnu je připraven k realizaci, máme stavební povolení, pozemek, čeká se na termín. Ráda bych tuhle školu posunula o kousek dál, talentovaných dětí tu je dost, mým úkolem je zajistit jim potřebné podmínky. Držte mi palce, nerní to lehký úkol!

Miroslav Vlach

