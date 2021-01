Školáci vybírají sportovní hrdiny. Příběh brankáře s rakovinou je silný

V době koronaviru nabídl David Cihlář školákům Základní školy Pod Vodojemem v Ústí nad Labem svůj projekt, který nazval Nejkrásnější sportovní zážitek těch dříve narozených. Vlastně to byla taková slohová práce pro žáky druhého stupně, hledání sportovních vzorů, osobností, hrdinů s velkým srdcem. Osmáci a deváťáci příběh psali v angličtině, snažili se i ti mladší. Nejlepší práce zveřejní škola na svých webových stránkách. Známka tentokrát nebude to hlavní, klasik by řekl, podstatný je pohled do študákovy duše.

V době koronaviru nabídl David Cihlář školákům Základní školy Pod Vodojemem v Ústí nad Labem svůj projekt, který nazval Nejkrásnější sportovní zážitek těch dříve narozených. | Foto: Miroslav Vlach