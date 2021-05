Nachází se na břehu zálivu Loch Duich na ostrůvku za kamenným mostem a je známý po celém světě z tradičního filmu Highlander (Muž z hor, či „Vysočiňák“). Je jedním z nejkrásnějších ve Skotsku, býval baštou jakobitského povstání, založen roku 1230 Alexandrem II. na ochranu před Vikingy, později téměř zničen anglickým válečným loďstvem, nakonec obnoven a dnes využíván jako filmová kulisa.

Za necelých padesát liber (to je mýtné za autobus tam a stejná cena zase zpátky tedy byla dnes je asi už jiná, vyšší), vjíždíme na západě Skotska v místě zvaném Kyle of Lochalsh přes moderní most na ostrov Skye, největší a nejsevernější ostrov Vnitřních Hebrid, oddělený od vlastního Skotska úzkým průlivem.

V gaelštině jeho název znamená „Okřídlený ostrov“, pro počasí, jež na něm téměř stále vládne, se mu říká také „Ostrov mlhy“. Je dlouhý 80 km a 6,5 km široký a žije na něm necelých 120 tisíc lidí, takže hustota obyvatel je poměrně nízká. Historické války mezi klany ustoupily před časem debatě o stavbě mostu na ostrov.

Vane svěží vítr a my se těšíme, jak na přírodu hory, hluboká malebná údolí, vodopády, soutěsky, tak na výsledky činnosti lidí na ostrově.

Ostrovní pohoří Cuilins je považováno za nejmalebnější v celé Británii. Pobřeží je skalnaté, v zátokách jsou písčité či oblázkové pláže. Ale rekreovat se na nich a koupat se v moři se sem rozhodně nejezdí. Zrovna neprší, což není nejtypičtější stav. Ostrov je opředený bájemi o čarodějnicích a kouzlech stát se zde prý může leccos.

My směřujeme do centra ostrova Skye, do města Portree. Podél širokého zálivu jsou rozesety úhledné rybářské domky to je Portree. Po zastávce „v civilizaci“ pokračujeme po východním pobřeží ostrovního poloostrova Trotternish na sever. Zastavujeme u výrazného skalního útvaru Storský stařík (Old Man of Storr), vysokého 707 metrů, pak u vodopádů Lealt Falls a George, skály skotské sukně Kilt Rock a blížíme se k zřícenině hradu Duntulm. Zde otáčíme směr jízdy, ale stále podél pobřeží, na jihozápad.

Navštěvujeme i muzeum ostrovního života s doškovou střechou. Zastavujeme u hradu Dunvegan. Ten patří potomku 21. dynastie klanu Mc Leod, kteří zde sídlí od roku 1200. Nezměnilo se zde nic. Ani rivalita obou hlavních klanů ostrova Mc Donaldů a Mc Leodů. Zrovna přijíždí zámecký pán (nebo vrátný?) v kiltu (skotská sukně) s rodovým kostkovaným vzorem a bílých podkolenkách ve svém roveru a míří do útrob hradu.

Vnitrozemím se dostáváme k hotelu Victorian House ve Sligachanu u stejnojmenného jezera. A odtud nás čeká 20 km pouť divokým pohořím sopečného původu Cuillin Hills, které je nejvýraznějším na Skye a říká se, že i nejkrásnějším v celém Skotsku. Je opředené dávnými legendami, a když trochu padne mlha a zvedne se vítr, už jim člověk pomalu začne i věřit. Nejvyšším vrcholem pohoří Cuillin je Sgúr Alasdair (992 m n. m.).

Cuilin je zařazeno mezi 40 skotských National scenic areas (NSA), což je název pro území, vyznačující se mimořádnou malebností a přitažlivostí. Hlavní jeho horninou je vyvřelina gabro. V roce 1601 se u Coire Na Creiche na severních svazích Cuillin odehrála bitva mezi příslušníky dvou soupeřících klanů ostrova Skye Mac Leodů a Mac Donaldů, z níž vyšel vítězně ten druhý.

Tato bitva byla historicky posledním vojenským střetnutím mezi klany na ostrově. Po průchodu těmito krásnými modrými horami už vidíme v dáli záliv Loch Scavaig, za nímž leží velký ostrov s „poetickým“ jménem Rum (Rhum). My míříme do obce Elgol, kde nás čeká náš autobus, s nímž se vracíme opět přes most do vlastního Skotska.

Ervín Dostálek