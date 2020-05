Bývala to malá, milá čtvrť. Tichá, klidná, v příjemné docházkové vzdálenosti od centra a přeci dokonale vybavená – základní škola, nejedna školka, jesle, samoobsluha, lékárna, zdravotní středisko pro děti i dospělé, trafika, lékárna.

Přeplněné popelnice v ulici Pod školou | Foto: Barbora Pospíšilová

A dnes? Dnes je ze Skřivánku opomíjený přívěsek centrálního obvodu, o který se nikdo nestará. Co si neudělají sami obyvatelé, to není. Nepořádek kolem popelnic kvůli přeplněným kontejnerům nebo neúnavným hrabáčům? Ukliďte si, když se vám to nelíbí! Že po Lidickém náměstí a Míráku chodí úklidové čety celý den (ne, že by to bylo vidět)? K vám úklid taky pošleme, dokonce až 2x ročně! Co na tom, že uklízecí party pojímají svojí šichtu jako příjemnou zdravotní procházku a na jejich práci nikdo nedohlíží, takže výsledek jejich snažení se rovná nule? Proběhl úklid? Proběhl!