/ROZHOVOR/ Snad každý den je u vody. Ve Vaňově dvacet let plní funkci předsedy oddílu rychlostní kanoistiky, čtyřicet let pěstuje v dětech lásku ke sportu, na dračích lodích pravidelně předává medaile těm nejlepším. Osobně se zná s olympionikem Pepou Dostálem, své medaile však nikde nevystavuje. Ty poslední má z mistrovství světa veteránů, to mu bylo 65 let a nikdo ho v Račicích neporazil.

Šéf ústeckých kajakářů Petr Šolc oslavil osmdesátku. | Foto: Miroslav Vlach

K osmdesátým narozeninám mu gratuloval republikový předseda svazu rychlostní kanoistiky Jan Boháč, k pochvalné řeči připojil triko se starým znakem vodních kanoistů a datem narození oslavence. Petr Šolc nejprve trénoval pouze své děti, později děti svých kamarádů, přidal vnoučata Karolínu a Vildu. Dnes je pyšný na mládežnický tým, který budí respekt u soupeřů. Ve své ručně psané statistice uvádí 130 republikových titulů. Nikdy prý nezapomene na svérázného bojovníka a rekordmana Kvasila (20xMR), na vodní maraton z Roudnice do Hřenska (67 km), na kanál v Račicích, kde zná snad každý kámen. Rozhovor dlouho odmítal, v neděli 26. května přeci jen krátce reagoval na otázky Deníku.



Dnes jste zkušený trenér, znáte spoustu známých osobností sportu.Tohle ale není sport, kde se dají vydělat velké peníze. Je to především velký žrout času a hrozná dřina. Proč pádlo a ne fotbalový míč?

(smích) Je pravda, že naše rodina dlouho bydlela na Střekově u Labe, ale jako kluk jsem preferoval kolo, běhal po Střížáku, hrál amatérský hokej. Fotbal tak normálně, ale žádná hvězda jsem nebyl. Chodil jsem na průmyslovku a kamarád jednou domluvil schůzku s panem Janusem ve veslařském klubu. To mi bylo tak čtrnáct, ale nevyšlo to. Spolužák Luboš Tureček nás potom přetáhl ke konkurenci u Cákalů (kajakáři). Já jsem ale závodil na kanoi. U Labe jsem později poznal i moji manželku, ta závodila právě u veslařů a byla opravdu dobrá. Neptejte se, kdo má víc medailí, já to fakt nevím. Ona pracovala na dráze, já v Mototechně, po práci jsme trénovali, na závody se jezdilo vlakem, náklaďákem, nebo na kole. Sport nás nasměroval mezi nové kamarády. Parta u vody je zvláštní, propocené tričko nikomu nevadí, kytara stmeluje, z dobrého výsledku se radují všichni.

Jak se z aktivního sportovce stane přes noc trenér?Prostě vás k tomuto rozhodnutí přinutí okolnosti. U kajakářů dříve nebyl nikdy žádný trenér, byla to spíše zábava, než organizovaný sport. Když objevíte zájem, dítě se snaží, rodiče spolupracují, k šikovnosti se přidá technika, pak to prostě zkusíte. Začínal jsem opravdu od základů. Táta známého olympionika Doktora zpracoval tenkrát nějakou příručku, přidal jsem kurz, testoval získané poznatky především v rodině. Dobrá loď je základ, síla se vždycky hodí, rozhodující je však hlava.

Vím, že váš vnuk Vilda je velký talent, hodně odborníků mu fandí, v mládežnické kategorii vyhrával všude a všechno. Dlouho jsem ho v Ústí neviděl, prý závodí za Duklu Praha. Je to pravda? No to je spíše otázka pro jeho rodiče, nebo přímo pro něj, já ho pouze deset let trénoval. Je mu čtyřiadvacet, po maturitě se musel rozhodnout, nabídek měl víc. Vyhrála Dukla. Reprezentační dres oblékal už jako junior, vzal si ho pod svá křídla Pepa Dostál a já mu věřím. Vilda procestoval s pádlem kus světa, zlatých medailí doma má spoustu, nejsou pouze z mistrovství republiky. Před týdnem si vyjel účast na ME v Maďarsku, potom má jet na další velkou akci, trénoval v Jižní Americe, závodil v Japonsku. Všechno podřídil sportu, neskutečně dře. Dokonce přerušil i školu.

Fotbalista má jako pracovní nástroj kulatý míč, kajakář speciální loď. Kolik taková loď stojí? Dobré závodní kajaky v Evropě vyrábějí Slováci, Portugalci a Poláci. Cena je samozřejmě různá podle druhu materiálu a účelu použití. Loď pro jednotlivce stojí kolem sta tisíc, pádlo deset tisíc, musíte mít zařízení pro přepravu. My máme přívěs pro 18 lodí. Někdy na velké zahraniční závody jezdí prodejci s kamionem a půjčují lodě přímo na místě. Výprodej těchto lodí je lacinější. Kajaky se označují stejně, jako oděvy S,M,L,X,XL atd. Rozhoduje váha závodníka.

Oslavil jste 17. května osmdesátku, co bude dál?

(smích) Funkci předsedy nikdo nechce, já měl štěstí, že administrativu vyřizovala manželka. Juniory trénuje Franta Šára, já mám střed, ty nejmladší trénuje dcera a manželka. Zažil jsem ohromné talenty, jako byl Honza Roháček, trénoval jsem mistry republiky, viděl jsem vítězit naše borce Kvasila a Mráze. Mám radost, když členská základna narůstá, děti se vody nebojí, trénují v dešti, fandí jeden druhému, hlasitě zdraví na ulici. Tenhle sport mi dal mnohem víc, než naleštěné medaile.

