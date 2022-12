Pohodovou hudební atmosféru slibuje našlapaný program. Vystoupení Škwor se ponese v duchu oslav 25. narozenin kapely. Vypsaná fiXa rozhýbe kotel hity Dezolat nebo 1982. S texty bavící všechny generace dorazí písničkář Pokáč, který nedávno úspěšně vyprodal O2 Arenu. Sofian Medjmedj představí songy z debutového alba 19, díky kterému se loni dostal do povědomí nejen veřejnosti, ale také hudebních žurnalistů, kteří jej nominovali mezi sedm největších objevů na Cenách Anděl. Chybět samozřejmě nebude ani domácí kapela UDG. Plnou sestavu doplní popový rap dua ATMO music.

Kromě vystupujících hudebníků se děti, dospělí a především studenti mohou těšit na bohatý doprovodný program. Klasický festivalový gastro sortiment, pochoutky z grilu, trdelníky, palačinky či zmrzlinu ke zchlazení, která jistě přijde vhod, doplní klasické výzdoby v podobě květinových čelenek a další aktivity, které podpoří majálesový „look“. Návštěvníci budou moct zavítat také do relaxačních zón partnerů festivalu. Akční vstupenky jsou právě k dostání na xticket.cz. Pořadatelé doporučují s nákupem dlouho neváhat, cena dalších vstupenek bude stoupat. Děti do 7 let mají vstup zdarma.

Ústecký Majáles je hudební festival zaměřený na pop, elektro, folk a rock. Místem konání je Letní kino Ústí nad Labem. Akce se koná již osmým rokem za podpory města Ústí nad Labem.

Pavla Umlaufová